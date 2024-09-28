美PCE通脹低過預期 道指標指破頂

美國聯儲局最重視的通脹指標—8月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.2%，略低過市場預期的2.3%，反映通脹壓力確實如聯儲局預期般正在消退。撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.7%，符合市場預期，惟較7月時增幅略為反彈0.1個百分點。月內居民個人收入按月增幅為0.2%；居民個人消費亦按月增長0.2%，同遜預期。

數據公布後，市場維持對聯儲局繼續減息的預期，10年期國債孳息率下跌，一度見3.759厘。

大市方面，美股3大指數周五早段揚升，道指曾升320點，報42,495點，再創新高；標指曾升15點，報5,760點，同樣破頂；納指升47點，報18,238點。聯儲局理事庫克（Lisa Cook）表示，全心全意地支持聯儲局上周減息半厘的決策，又指該決定反映當局愈來愈有信心通脹持續下滑，也是合適調整利率政策的時間，最終目標是維持經濟增長。

Costco上季淨利潤升8.9% 另外，大型連鎖倉儲式零售企業Costco公布截至9月1日止季度業績，期內收入按年增長0.96%至796.97億美元，淨利潤按年升8.98%至23.54億美元。就同店銷售表現而言，美國上季經調整的按年增長為6.3%，加拿大為7.9%，其他國際地區為9.3%，其股價早段曾跌1.76%。

從管理層言論反映出，美國消費降級趨勢似乎仍存在，消費者對價格敏感度相當之高。財務總監Gary Millerchip透露，上季Costco售賣的無骨雞柳價格降低13%，而銷量則增長21%，強調只要看到機會就會率先減價。

科技服務顧問及外判服務公司埃森哲（Accenture）公布，截至8月底止一季收入為164.05億美元，按年增長2.63%；純利16.84億美元，按年增長22.67%。該企又透露，與人工智能（AI）技術相關的新訂單在上季末時已達到10億美元，其股價早段曾升0.7%。