日股波動 期貨倒插

新揆幣策偏鷹 圓匯先跌後升 日本新首相誕生，掃除市場的不穩定因素，當地股、匯市場雙雙做好。日經平均指數繼上日急升近3%後，昨日上半日市雖然僅收升39點，但午市急漲，更以全日最高位39,829點收市，升903點或2.3%，創逾兩個月收市新高，也是自7月31日以來首度收在39,000點以上；全周累升2,105點或5.6%。

日圓匯價昨日亦先跌後升，日圓兌每美元早段曾跌至146區間，其後前防衞大臣石破茂在第二輪投票當選自民黨總裁後，圓匯回升至143水平，更曾見142.39，每百日圓兌港元突破5.4算，高見5.458。

主因是石破茂這名新候任日本首相，被認為在貨幣政策上相當鷹派，他支持日本央行繼續逐步收緊貨幣政策以提振日圓。

他曾說，日央行加息是「走在正確的政策路徑上，逐步與全球正利率接軌」，又說「加息的負面影響，如股市暴跌，一直是目前的關注焦點，但我們必須承認其優點，因為提高利率可以降低進口成本，使產業更具競爭力。」昨晚則稱不會對日本央行的貨幣政策提任何要求，必要時會部署財政刺激。

高盛看好日企盈利續強 日圓升值理應對日本出口不利，然而日股仍漲，投資銀行高盛解釋，是日本企業盈利勢頭持續強勁。該行製作的一項盈利修正指數，企業盈利預期上調數目多於下調，其中在加息預期下對銀行業更為樂觀，但對運輸設備製造等出口商較悲觀。惟該行表示，如果強勁的盈利預期得到證實，這將成為日本股市的積極催化劑；且隨着工資和物價上漲，消費將出現復甦，對內需有利，股市可能會進一步上漲。

值得注意的是，日經指數期貨昨日在傍晚時分盤中一度大跌逾兩千點，低見37,645點，並觸發熔斷機制；恢復買賣後跌幅收窄在一千點左右，曾報38,322點。

9月東京核心通脹放緩 另方面，被視為是日本全國通脹領先指標的東京核心消費價格指數（CPI），9月按年升2%，雖較8月份的2.4%放緩，但符合市場預期。日本央行行長植田和男此前表示，如果通脹率仍能如期穩定達到2%的目標，將會繼續加息。

其他亞太區主要股市則個別發展。台灣加權指數一度重上23,000點關，其後回軟，收報22,822.79，跌0.16%；印度孟買30指數昨日衝至歷史高位85,978點後回落，收報85,571點，跌0.31%。

此外，澳洲ASX 200指數收升0.1%至8,212點。澳洲財長查默斯稱讚中國的新刺激市場措施，對澳洲及全球經濟來說「都是非常受歡迎的」。他稱，中國發生的事及所作出決定，對澳洲的經濟、工人、企業及投資者，以及澳洲都有很大影響。澳元兌美元昨日大致企穩在0.6889水平。

新加坡海峽時報指數昨日收跌約0.25%至3,573點。有消息指出，新加坡交易所高層目標在股市業務之外，也轉型至亞洲版「芝加哥商品交易所」（CME），涵蓋衍生工具、期貨及期權等。並且會考慮將新交所私有化，減少公眾監督。而新交所內部已經減省成本，包括減少公幹，部分上任一年主管請辭，打擊員工士氣。

亞洲主要股市個別發展