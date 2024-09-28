國企需推不勝任退出制

國有企業是中國經濟的重要支柱，要搞好經濟，少不得要堅持提高國企營運效益，並嚴格將高層更替制度規範化。國務院國資委副主任王宏志表示，到明年，國企必須普遍推行末等調整及不勝任退出制度。要清楚界定「退出」標準，用好績效考核結果，進一步規範退出的情形，不能用違法違紀、到齡退休、主動離職等替代業績考核不合格的「退出」。

王強調，要防止只有制度、沒有動作，深化提升行動實施以來尚未開展這項工作的企業，原則上都要在年底前真正行動起來；同時要防止簡單以調整退出比例劃線、搞「一刀切」，真正體現強激勵硬約束。

他提到，推動戰略性新興產業健康有序發展。要聚焦新一代資訊技術、人工智能等戰略性新興產業和未來產業，不斷完善發展政策和治理模式，結合資源稟賦和產業基礎，因地制宜、因企制宜發展戰新產業，防止過度競爭和「內捲」；加大戰略性重組、專業化整合和前瞻性布局力度。

注重培育科技領軍企業 此外，要注重培育科技領軍企業，研發實力雄厚的中央企業和地方重點國有企業，用好相關支持政策，充分發揮龍頭帶動作用，促進上下游產業鏈協同創新；透過強化科研人員激勵，積極支援更多符合條件的國有企業以創新創造為導向，在科研人員中開展多種形式中長期激勵；並賦予科學家和科技領軍人才更大技術路線決定權、更大經費支配權、更大資源調度權，允許科技人員在成果轉化收益分配上有更大自主權。