內地8月工業利潤挫17％ 逾一年最傷

中國規模以上工業企業利潤繼7月按年增長4.1%之後，8月按年卻急挫17.8%，據報為去年4月後最大單月跌幅，國家統計局解讀主因受去年同期高基數等因素影響。外界推測，製造業等經濟數據疲弱，為內地當局本周急推連串貨幣政策、罕有召開會議重振經濟的原因之一。

需求弱及天災衝擊 今年首8個月累計，內地規模以上工業企業實現利潤總額4.65萬億元（人民幣‧下同），按年增幅收窄至0.5%，增速為今年內最慢。當局工業司統計師于衛寧指，受市場有效需求不足及高溫、暴雨、洪澇等天災對部分地區衝擊較大等因素影響，加上8月當月同期基數較7月明顯抬高，導致首8個月規模以上工業企業利潤增速有所回落。

不過，當局同時注意到，內地消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固的情況。以8個月數據來看，國有控股企業實現利潤總額1.54萬億元，按年降1.3%，由首7個月的1%升幅轉跌；股份制企業實現利潤總額3.44萬億元，亦轉跌1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額1.17萬億元，增長6.9%；私營企業實現利潤總額1.26萬億元，增長2.6%，均比首7個月增幅放緩。

外媒分析指，內地政府發聲會保證必要的財政支出，穩定房地產市場，及實施有力度的降息等迹象，正顯示出煞住經濟減速勢頭的迫切性。

花旗集團中國首席經濟學家余向榮昨在一高峰會場合指，美國將會舉行總統大選，預期中國與美國等貿易夥伴關係明年將更為緊張，令中國在支持內需方面變得尤其重要。他認為，現時內地家庭消費者和企業信心仍相對較弱，當局應採取更多擴張性財政政策，增加政府支出，以維持經濟發展。