騰訊傳減持富途 售遊戲商母企
內地要全力推動經濟增長，圍繞電商平台巨企的嚴監管有望鬆開，各大科企積極重整業務，加快發展步伐。騰訊控股(00700)據報減持美國上市的富途股份套現2.06億美元（約16億港元）後，將出售遊戲平台Dream11的母企Sporta Technologies Ltd股份，買方是新加坡Tiga Investment Pte Ltd，作價逾1.5億美元（約11.7億港元）。資料顯示，騰訊於2018年首次收購Dream11大量股份，當時估值約7.5億美元。
美團調整核心商業架構
另內媒引述天眼查訊息資料顯示，騰訊旗下騰訊雲計算全資持股的騰訊雲數鏈科技近日成立，法定代表人為顧偉，註冊資本1,000萬元人民幣。該公司的經營範圍涵蓋區塊鏈技術相關軟件和服務、人工智能通用應用系統及網絡與訊息安全軟件開發等。
其他科企方面，據報美團(03690)旗下核心本地商業昨日向內部發郵件宣布新一輪組織架構調整，涉及成立「核心本地商業/酒店旅行」及「核心本地商業/醫藥健康事業部」，分別由李錦飛及李曉輝為負責人，均向美團核心本地商業板塊行政總裁（CEO）王莆中匯報。
花旗看好網絡產業利潤
此外，阿里旗下阿里巴巴國際站宣布，日前與萬事達卡達成合作，將面向美國市場推出國際站平台聯名商務信用卡，為跨境採購企業提供包括3%返現、60天免息帳期、平台採購折扣、運費優惠等優惠，預期將有效提升海外買家採購規模，幫助商家接到更多訂單。
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