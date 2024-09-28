騰訊傳減持富途 售遊戲商母企

美團調整核心商業架構

另內媒引述天眼查訊息資料顯示，騰訊旗下騰訊雲計算全資持股的騰訊雲數鏈科技近日成立，法定代表人為顧偉，註冊資本1,000萬元人民幣。該公司的經營範圍涵蓋區塊鏈技術相關軟件和服務、人工智能通用應用系統及網絡與訊息安全軟件開發等。