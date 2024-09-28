上海深圳傳取消住房限購提振樓市

儘管內地決策領導層周四不尋常地開會為樓市釋出「止跌」信號，但實招仍然欠奉下，引來部分投行略為不滿，稱不期望當局能為短期樓市帶來顯著轉變。不過，據報一線城市上海和深圳正計劃取消現有的住房購買限制，盡快提振低迷的房地產市場，廣州南沙區昨急不及待全面放開限購。

摩根大通在報告指，對日前召開的重大官方會議有關促進房地產市場「止跌回穩」的說法，並不感到興奮，因方向及內容基本與之前類似，但正因為沒有提及實質行動，留下想像的空間。

摩通料樓價難扭跌勢 相比之下，摩通對內地財政政策的前景更感驚喜，料潛在新政或有助恢復市場對民眾收入或就業率的預期，也能對房地產行業下行的原因對症下藥。該行認為，官方強調「止跌回穩」而非「止跌回升」，意味樓市不會迎來更大復甦，且並未明確指示是樓市交投還是樓價，故該行料，內地樓市交投量可能早過樓價回穩，整體交投量及樓價分別在明年首季及第二季先後挑戰回穩目標。

該行又預計，目前內房板塊的強勢或持續一段時間，直到具體措施出爐，或10月份變得更差的銷售數據出公布為止。據其預測，未來數月的樓價按月跌幅可能收窄，但未扭轉跌勢。

滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶昨出席高峰會時亦指，儘管政府在內房方面推出多項政策，但內房市場仍面臨壓力，並形容相關情況為史無前例，意味着目前內地如何解決內房問題將是關鍵。

外媒指，上海和深圳擬計劃取消對非本地戶籍個人和家庭在本地的買樓限制，這兩大一線城市還可能取消對個人和家庭購買房屋套數的限制，預計將在未來數周內發布；北京也計劃在多數區域分階段取消類似的限購措施。