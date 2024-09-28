人行減息降準 人幣續強

每百港元兌89.52 創逾16個月新高 進入9月倒數階段，離岸人民幣升勢未見收斂，隔晚一度高見6.9605兌每美元，創逾16個月新高，即每百港元兌89.52元（人民幣‧下同），本月收爐勢為去年5月之後首次收復7算大關。即使市傳中資大型銀行昨曾大量買入美元，一度令離岸人民幣失守7算，但中國人民銀行周五正式調降公開市場操作利率（降息）兼下調存款準備金率（降準），一口氣兌現人行行長潘功勝本周初的承諾後，離岸人民幣午後再次突破7算大關。

人行昨宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，並宣布同日起下調7天期逆回購利率0.2厘，降至1.5厘。在隨後的公開市場操作中，央行並未進行7天期逆回購操作，仍延續過去數日運用14天期工具來投放資金，並將14天期逆回購利率同步下調0.2厘，降至1.65厘。

全周收水僅413億 不過，在14天逆回購操作上，昨日罕有出現小插曲。由原本的3,330億元改為2,780億元，令單日淨回籠規模由2,389億元增至2,939億元。在公開市場上，人行在過去一周共進行1.46萬億元的7天期及14天期逆回購，即全周共「收水」3,413億元。計及周三進行的3,000億中期借款便利（MLF）操作，全口徑計，即全周「收水」僅約413億元。

雖然昨日由官方開出的人民幣中間價報7.0101兌每美元，按日彈升253點子，創近一年半新高，但人行多次表明着重維持匯率穩定，尤其是傳出有內銀積極出手緩和升勢，人民幣即期匯率隨即回吐部分漲幅，下午4時30分收報7.016，微升40點子，連升4個交易日，離7算大關幾乎僅一步之遙。

野村發表報告指，雖然人行本周初宣布一系列貨幣措施，短期內提振人民幣，但在沒有財政政策額外回應下，人民幣兌一籃子貨幣的表現能否繼續存在疑問。即使有外媒指中國擬發行兩萬億元的特別國債，惟消息未經證實，加上預期美元的大量供應將放緩，而中國未來或將採取更多行動以穩定人民幣匯率，且貿易緊張局勢可能加劇及美國總統大選在即，均令該行對人民幣保持謹慎態度。

中信證券首席經濟學家明明則認為，此次降息幅度預計將引導10月貸款市場報價利率（LPR）較多下調，有助實體經濟融資成本進一步下降。潘功勝日前已指，降準將向金融市場提供長期流動性約一萬億元，年底前可能還會擇機再降準0.25至0.5個百分點。考慮到近期地方債淨融資提速，對商業銀行形成的承接壓力，疊加9月的MLF縮量續作背後的中長期流動性結構性缺口，該行料此次降準或有效改善銀行間流動性。

重點跟進財務政策 法巴大中華區外匯、利率策略主管王菊向內媒表示，內地財務政策的跟進將是關鍵。由於潘功勝特別提到需要「與積極的財政政策協調」，該行認為，額外財政刺激的可能性增加，下一個關鍵的窗口將是10月底的重大會議，屆時當局可能會批准一萬億至兩萬億元的額外國債發行，人行所提到的年內再降準空間，可能旨在配合這點。

離岸人民幣走勢呈強 2018年以來存款準備金率變動