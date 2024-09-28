太美醫療籌2.9億 有信心邁盈利目標
太美醫療科技以每股招股價介乎10至13元，發行2,241.66萬股H股，集資最多2.91億元；每手200股，入場費2,626.22元，10月3日截止認購，預期10月8日掛牌。值得留意的是，騰訊控股(00700)為其第二大股東。公司董事長兼總經理趙璐表示，不排除但亦不會刻意與對方合作，雙方合作完全按業務需求決定。
該公司目前仍處虧損階段，今年首季蝕1.18億元人民幣。趙氏坦言，在發展初期追求市佔率為主，但現時業務已有一定規模，隨着客戶愈來愈成熟，業務也進一步商業化，近年虧損已有明顯收窄，有信心未來會愈來愈靠近盈利目標。首席財務官姜程文補充，會按計劃往前推進，「希望不會等太久」。
榮利入場費3686元
榮利營造將於10月4日「截飛」，每股招股價介乎0.57至0.73元，發售2.5萬股，集資最多1.83億元；一手5,000股，入場費3,686.82元，預期10月9日掛牌。
港府財金官員表示，在最新《全球金融中心指數》報告，香港的總排名上升至第3位，作為領先金融中心仍有進步空間，尤其是本港的排名得分與較前列者相近，反映香港的改善空間不太難；並強調當局將全力支持金融科技發展，通過創新和務實措施促進銀行業創新，並在風險管理框架內進行本地生成式AI試點和用例，及提供必要的技術支持和針對性的監管反饋。
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