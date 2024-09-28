太美醫療籌2.9億 有信心邁盈利目標

該公司目前仍處虧損階段，今年首季蝕1.18億元人民幣。趙氏坦言，在發展初期追求市佔率為主，但現時業務已有一定規模，隨着客戶愈來愈成熟，業務也進一步商業化，近年虧損已有明顯收窄，有信心未來會愈來愈靠近盈利目標。首席財務官姜程文補充，會按計劃往前推進，「希望不會等太久」。

港府財金官員表示，在最新《全球金融中心指數》報告，香港的總排名上升至第3位，作為領先金融中心仍有進步空間，尤其是本港的排名得分與較前列者相近，反映香港的改善空間不太難；並強調當局將全力支持金融科技發展，通過創新和務實措施促進銀行業創新，並在風險管理框架內進行本地生成式AI試點和用例，及提供必要的技術支持和針對性的監管反饋。