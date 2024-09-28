港銀貸款縮 不良率升至1.89%

香港金融管理局發表半年度《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，截至今年6月底本港銀行體系的特定分類貸款比率（不良貸款率）為1.89%，比3月底再升0.1個百分點，按年計則高0.39個百分點，被內房危機推高的內地相關貸款特定分類貸款比率則為2.78%，按季微升0.01個百分點。

不良率上升的一大原因是貸款餘額，亦即銀行的生息資產持續收縮，尤其是內地相關貸款，上半年減少3.78%至40,420億元，佔港銀總資產比率縮0.7個百分點至13%；整體逾期及經重組貸款比率為1.52%，按半年升0.28個百分點。上市港銀的中期業績亦已反映，不良率升一大原因是香港地產。

另外，零售銀行上半年淨息差按年跌11點子至1.51%，亦使稅前經營溢利增速由去年同期的120.5%，驟降至僅6.2%。

展望未來，不良率或升至2%的歷史長期平均水平，港銀將繼續面對美息不明朗、地緣經濟碎片化等挑戰；又提到亞洲企業利息覆蓋率普遍下降，流動資金緩衝逐漸消耗，高息環境持續或不利企業還債能力。不過，資產質素仍健康，資本及流動性俱穩健，應能提供強大緩衝抵禦相關風險的衝擊。

家庭負債佔GDP比率降 另外，本港家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率今年上半年為90%，按半年跌3個百分點，主要由香港名義GDP增長帶動，家庭負債總額則無明顯變動；按年計則下跌5.8個百分點。

金管局表示，家庭資產淨值維持高企，可抵禦潛在金融及經濟衝擊，況且過半的私樓去年底已供滿，又預期緊絀的勞工市場將支持家庭供樓，抑制樓按拖欠比率的上行壓力。儘管無抵押個人貸款稍微轉差，信用卡撇帳比率按半年上升0.46個百分點至2.23%，拖欠比率亦升0.34%，但仍受控。

該局又稱，港樓市場氣氛仍受金融偏緊和庫存累積拖累，但減息、勞工市場穩健、政府招商引資和吸引人才或為房屋需求提供一定支持。長遠而言，樓市前景將取決於房屋供求缺口，而政府已預計未來幾年私人住宅落成量仍維持高位。