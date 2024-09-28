羅兵咸倡三管齊下加強本港競爭力

港府將於10月16日公布施政報告，會計師行羅兵咸永道發布施政報告前瞻，指香港迫切需要策略性舉措，增強自身的全球競爭力及金融實力，建議從三方面部署，即重建資本市場信心及競爭力、增強招商引才的綜合吸引力及把握數碼經濟發展機遇，合共14項措施。

該行又指，擴大投資者基礎將賦能香港在傳統市場以外吸引投資資金，加強與中東和東南亞等地區的聯繫，不僅能增強關係資本，還能吸引新的投資選擇。

稅務優惠助吸跨國企業 增強招商人才方面，該行認為，協助重點企業融入香港商業生態將進一步促進有關企業在港落戶生根，同時使本地經濟受益。此外，提供針對地區總部的稅務優惠將進一步吸引跨國企業在香港開設業務；加快實施擬議的公司遷冊制度，以及將簡化的居民身份證明書審批流程適用對象延伸至經遷冊公司，有助吸引尋求有利商業條件的海外公司。

至於推動數碼經濟發展，該行認為，透過將CorpID平台與關鍵資料基礎設施整合，以促進無縫的數據交換，進一步加強數碼經濟，有助促進香港在數據商業化和交易方面，成為值得信賴的數據交易中心。