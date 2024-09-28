系統曾故障礙落盤 上交所致歉

中港股市近日交投暢旺，未料金融市場基建穩定性卻受到考驗！昨日A股開市後，上海證券交易所出現股票競價交易異常情況，在上午10時至11時左右，交投急跌，而滬綜指幾乎處於橫行狀態，沒有升跌。有內媒引述投資者指，部分股票無法交易及取消落盤，也有投資者反映交易有延遲問題。

內媒報道，今早有不少券商反映交易問題，包括報單有延遲、上交所交易數據出現錯誤等，也有訂單積壓卡頓問題，如上午9時40分，一分鐘內滬綜指成交僅2.4億元人民幣，10時20分後幾乎零波動，而中信証券於10時21分後亦沒有成交顯示。

上交所昨早11時首度發聲明，確認出現異常情況，並已第一時間關注相關情況及調查原因。至傍晚6時再發聲明，經過處理後，股票競價交易在11時13分起逐步恢復，又對異常情況致歉，惟未有解釋「冧機」原因。

至於深圳證券交易所指未見異樣。深交所指，交易情況正常，技術部門員工正密切關注交易系統，投資者可以正常投資。

中銀手機App登入異常 香港亦有類近情況，中國銀行（香港）的手機銀行昨日也曾出現無法登入的情況，開啟應用程式（App）後只維持在「載入中」的畫面，無法登入手機銀行查看戶口情況。中銀香港發言人回應，昨早發現手機銀行服務出現緩慢情況，經採取相應措施後，服務已恢復正常運作。

香港金融管理局指，收到銀行通報，知悉昨早部分銀行系統服務受到影響。銀行已採取適當措施，減少對客戶造成的影響，受影響服務已恢復正常。

寬鬆的貨幣政策為資本市場景氣帶來有力支持。渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，近期中國人民銀行連番出手下調多項利率，將有助降低中國銀行體系借貸成本，同時亦開展一連串措施，確保放寬貨幣政策，不會影響銀行體系的健康；預期中國今輪減息周期將至少持續至明年中，但隨着經濟漸趨穩定，中國無必要跟隨美國減息步伐。