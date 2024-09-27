中港股迎新起點 全球期待新景象

自2020年底中國當局煞停螞蟻集團滬港上市計劃之後，中港股市進入大型調整期，針對科企的反壟斷和跨行業業務架構重組浪接浪，中國經濟急降溫，企業融資活動冷卻下來，結合中美地緣政治風險博弈，西方資金退場，中國資產估值低迷，連帶過去一直依賴做中企融資業務和國際資金參與的香港股市都一潭死水，流動性問題凸顯。正當中國經濟面臨衰退拐點，當局近日終於明確推進一系列金融增量政策舉措，並要求內房「止跌回穩」，決心解除困擾經濟的兩大緊箍咒，中港股市有望迎來新起點，全球亦期待這新景象到臨，為世界經濟注入新動力。

本來，市場期待7月中國舉行重要會議後，會推出一系列刺激經濟措施，誰料是雷聲大雨點小。其實中國官方一直在等待的，乃美國貨幣政策逆轉。終於，本月美國聯儲局宣布大幅減息半厘，確認貨幣政策由緊轉鬆，資金有流出美元市場的誘因。中國即採取行動，宣布減息0.2厘，並預告即將下調存款準備金率0.5個百分點，更全力支持內銀及內房業，並全力引導長期資金進入資本市場，帶出當局決心「正視困難」，總動員全力推動經濟持續回升向好，而穩內房，放手金融市場重新起步，將是這場「維穩戰」的兩大主軸。

從近日中港股市顯著回升，成交放量，昨日人民幣匯價持續回勇，且全球大宗商品受帶動，倫敦銅價重上重要心理關口，都在在反映，市場期待中國經濟全面提速增長、中國資產走出谷底、中國資本市場加大開放，中港兩地互聯互通得到更好的體現，為世界資金提供能見度更高和更可靠的投資選擇。這不僅是對中、港經濟周期由弱轉強的轉捩點，也可能是世界資金流由歐美回流亞洲的重要拐點。

中國是全球最大的貿易國和消費國，但內房危機與地緣政治問題繼續發酵，更具韌性的經濟體都會面臨重大威脅，當樂見中國決心以更寬鬆的貨幣政策和更精準的財政政策來穩樓市及鬆綁股市，刺激經濟，刻下「金九銀十」的悲觀情緒有望消散，假以時日，財富效應撬動消費意欲有望起四両撥千斤作用，既協助內房加快止跌回穩，也為內銀及內需板塊解困。

雖然，在這場「大龍鳳」的初期，相信仍有不少外資選擇觀望，未敢輕舉妄動，尤其是擔心美國大選前中美關係會有甚麼重大變化。惟說到底，資金選擇離不開一個「利」字，此刻港股任重道遠，既要當好大灣區的領頭羊，服務好地區理財和企業客戶群，同時要為國際資金與企業提供一個具優質資產投資選項和高效率融資平台的資本市場。得清楚認識到，一方面，這些年國際資金退場，港股基本上已「轉莊」，中資已重拾主導權；另一方面，中國金融改革已開始進入收成期，而作為全球第二大經濟體的中國，也確確實實需要有一個似樣的資本市場來服務實體經濟。

中央既已為這場「金融戰」發號司令，中港股市將恢復正常運轉，投資者對股市展望不能再盲目悲觀，得及早重新審視，把握這股「東風」到臨的長期投資機遇。