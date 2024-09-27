天璽‧天兩日8500人睇樓
啟德地王項目低開後，市場反應理想。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，自公布價單及開放示範單位後，過去兩日累計錄得逾8,500個參觀人次，展銷廳外一度出現睇樓客的排隊人龍。
YOHO Hub II收逾4300票
新地代理總經理胡致遠稱，項目今日起正式收票，將視乎收票情況作銷售部署，最快下周作首輪銷售。
他續指，初步計劃抽出部分位於Peak Tower的高層大單位招標推售，該批單位實用面積介乎約1,200至2,000方呎。新地會董事總經理謝文娟指，該會的會員買家購入上述項目單位可享1%售價折扣優惠。
該公司的沙田瓏珀山再錄成交，昨售出Crown Tower的12樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套房間隔，成交價2,596萬元，呎價約17,376元。項目於4個月內累售78伙。
同系的元朗站The YOHO Hub II新一輪銷售昨晚8時截票。發展商指，初步估算共收逾4,300張入票，按本周六以價單形式發售120伙計，最終錄得超購逾34倍。
ONE JARDINE'S暫超購16倍
英皇國際(00163)黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，同樣於周六展開銷售，以價單形式發售85伙。集團銷售及市場總監柯穎豪指，8日累收約1,500張入票，暫已錄得超購逾16倍，於今日下午1時截票。中原按揭及經絡按揭轉介，分別為該盤買家提供按揭優惠。
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