元朗新盤243萬起

位於元朗大旗嶺的尚柏，採單幢設計，全盤提供112伙。首張價單推出40伙一房及10伙兩房單位，實用面積265至488方呎，當中3伙外連平台。價單只提供90天現金優惠付款計劃，可享13%折扣，折實價介乎242.91萬至460.32萬元，呎價約8,614至10,663元。

代繳從價印花稅 麗新發展高級副總裁潘銳民表示，是次定價比附近二手屋苑成交價低約一成，以項目地價成本每方呎逾4,000元及建築成本逾5,000元計，首批單位要「見血」，但現時新盤市場競爭大，推盤也要隨行就市，以吸引價作招徠。首批買家可獲代繳從價印花稅。

價單所見，首張價單所有一房戶折實價屬「2字頭」，售價最低為1樓J室，實用面積282方呎，入場門檻為同區逾9年最低，折實呎價約8,614元，被發展商形容為「新盤見底價」。門檻之低，對上要追溯至2015年5月推出的洪水橋尚築，當時開放式戶折實價約239萬元起。是次項目兩房折實價由409.17萬元起，為3樓B室，實用面積449方呎，折實呎價約9,113元。

較同區項目平20% 事實上，項目毗鄰二手屋苑林立，包括尚悅及蝶翠峰等，故部分單位景觀或以樓景為主。參考旁邊新進屋苑尚悅‧嶺，近期一宗二手成交為1座低層F室，實用面積約270方呎一房戶，成交價約318.8萬元，呎價約11,807元，尚柏呎價相比之下低約兩成。項目預計關鍵日期為今年12月，現時暫無車路可直達該盤。

資料顯示，是次為繼逾兩個月前推出的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐後，再有新界上車盤折實平均呎價跌穿一萬元。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，是次定價較區內二手及新盤低逾兩成，預計入伙後呎租達40元水平，租金回報約5厘。中原陳忠浩表示，區內40年樓齡的舊樓及洋樓現時做價也要約300萬元，可見尚柏今批單位定價便宜，極具吸引力。

尚柏首張價單詳情