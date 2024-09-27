上車盤低價湧現 粉嶺名都輸123萬

二手樓價向下，減息後繼續只有平價盤才有承接，細價上車盤低價成交湧現。粉嶺名都兩房單位減價至389萬元售出，原業主持貨約6年帳面勁蝕123萬元。

中原劉德興表示，上述為2座中層H室，實用面積約376方呎，叫價約430萬元，減價41萬元獲上車客購入自用，呎價約10,346元。原業主2018年以512萬元購入，帳面貶值約24%。

第一城低層355萬易手 沙田第一城單日連錄約3宗買賣。美聯黃錦瀚指，包括43座低層G室，實用面積約304方呎，叫價380萬元，減至355萬元成交，呎價約11,678元。上址做價貼近項目今年低位。另49座高層A室，同日以355萬元易手。

屯門上車盤樓價大幅回落。該行梁浩文稱，新屯門中心7座高層D室，實用面積約501方呎，剛以361萬元售出，呎價約7,206元。資料顯示，同類較低層單位，2018年做價最高達600萬元，現高位回落近40%。

THE RICHMOND開放式傳貶40% 近年推出西半山半新盤，樓價跌至「4字頭」有交易。市場消息透露，THE RICHMOND中層開放式單位，實用面積約219方呎，劈價逾220萬元，市傳以418萬元沽出，呎價約19,087元，較4年前一手購入價帳面貶值約40.7%。

除細價物業外，中上價市場成交都以蝕本貨為主。中原黎宗文表示，沙田帝堡城6座中層G室，實用面積約873方呎，議價後以888萬元易手，呎價約10,172元，約5年帳面蝕約250萬元，貶值約22%。

世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山觀瀾雅軒5座高層A室兩房戶，以758萬元售出，呎價約12,935元，約3年帳蝕198萬元，未扣除車位價。中原陳志明稱，同區迎海‧駿岸8座高層D室兩房戶，成交價670萬元，單位約4年帳面貶值約16.3%。

市區豪宅減幅更顯著。該行林志達表示，北角維港頌7座高層B室套四房戶，享維港煙花海景，約兩年累劈1,670萬元，以4,230萬元成交，呎價約3.2萬元。原業主於2017年購入，帳蝕1,521.4萬元，跌價約26%。

減息後細價上車盤跌價成交