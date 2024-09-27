港島細戶8個月賣平14%

整體私宅售價4連跌 全年恐挫一成 私人住宅樓價不停下挫，差餉物業估價署臨時數據，8月私宅售價指數按月再跌約1.72%，連挫4個月，跌至292.1點的約8年新低。而今年首8個月已累跌約6.17%，港島區細單位跌幅更遠超大市，冧價超過14%，業界預期若新盤持續劈價，將拖累二手樓價今年跌幅擴大至近一成。

據該署資料，2月樓市撤辣後，上述指數於3月及4月出現短暫升勢，惟5月開始再度步入跌市，樓價已連續4個月下挫，累跌約5.65%，並跌至2016年8月後低位。若相比2021年9月歷史高位398.1點，更低出約26.63%。

以兩類面積單位劃分，實用面積約1,075方呎及以下中小型戶跌幅較大，按月跌約1.71%至293.2點，連挫4個月，累跌約5.72%，為約8年最低，首8個月累挫約6.21%。

至於實用面積約1,075方呎以上大單位指數報271.1點，按月跌約1.27%，連續4個月回落，同為約8年最低，首8個月累減約3.35%。

九龍中型單位月瀉8% 事實上，以地區及面積作統計，撇除買賣不足20宗的類別，8月共有6個類別私宅平均每方呎售價按月下跌。以九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌幅最大，平均呎價跌穿1.4萬元，最新報約13,279元，按月勁挫約7.95%，已連跌3個月，累挫約17.37%。

至於今年截至8月，以港島區實用面積約431方呎以下細單位平均呎價跌勢最驚人，上月平均每方呎售價跌穿1.2萬元，最新報約11,897元，連跌4個月，按月再挫約3.91%，首8個月累瀉約14.42%，呎價跌至2016年3月後近8年半新低。若以實用面積約430方呎計算，該區細戶平均售價約511萬元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，後市減息效應尚待觀察，樓價極其量只能減緩跌勢。如下季樓價窄幅橫行，全年料跌約7%，惟倘若新盤繼續低價開售，二手仍會受壓，樓價全年跌幅有機會擴大至近一成。

料僅靠減息無法止跌 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，該指數過去兩個月已累跌逾3.4%，可用「急插」來形容，相信已不是減息這單一因素可扭轉樓市跌勢。最新指數未反映美國減息效應，惟從近日成交看來，10大屋苑減息後周末交投大減，一手項目以低價開盤競爭，二手市場受壓，預計指數於9月會繼續下跌。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，儘管上述住宅售價指數持續下降，但隨着香港各大銀行調低利率，短期樓價料穩定發展。惟中期而言，在一手貨尾單位較多情況下，發展商可能會以折讓價套現，將對樓價構成壓力。

租金半年升7.1%跑贏 反觀，私人住宅租金升勢持續，差估署臨時數據顯示，今年8月私宅租金指數報197.5點，按月再升約1.13%，連漲6個月，累升約7.1%，為2019年8月後的約5年新高。而今年首8個月累升約6.18%，走勢大幅跑贏樓價。

私宅樓價勁跌 租金飆升 8月各區細單位平均呎價