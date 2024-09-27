簡訊一覽

●LG Display和深圳上市的TCL科技公告透露，LGD已與TCL華星簽訂了轉讓LGD廣州8.5代液晶面板工廠80%股權和模組工廠100%股權的合約，交易金額為108億元人民幣（約2.03萬億韓圜）。

●金管局與證監會就優化香港場外衍生工具匯報制度的進一步諮詢，聯合發表總結文件，已微調若干建議，以便利建議順利落實。總結文件亦載列已確定須作出強制匯報的數據元素清單，並確認將於明年9月實施有關建議。

●瑞士央行昨宣布減息0.25厘，將政策利率下調至一厘，是連續3次會議下調利率。該央行指，準備在必要時干預外匯市場，未來幾個季度可能需要進一步減息。