簡訊一覽
●LG Display和深圳上市的TCL科技公告透露，LGD已與TCL華星簽訂了轉讓LGD廣州8.5代液晶面板工廠80%股權和模組工廠100%股權的合約，交易金額為108億元人民幣（約2.03萬億韓圜）。
●黛麗斯國際(00333)截至今年6月底止年度蝕220.7萬元，較上一年度蝕8,473.2萬元大為收窄；每股虧損0.007元，不派息。
●AEON信貸財務(00900)截至今年8月底止6個月純利1.7億元，按年跌11%，原因是減值虧損及減值準備按年升43.41%；每股盈利40.68仙，派發中期股息每股24仙。
●金管局與證監會就優化香港場外衍生工具匯報制度的進一步諮詢，聯合發表總結文件，已微調若干建議，以便利建議順利落實。總結文件亦載列已確定須作出強制匯報的數據元素清單，並確認將於明年9月實施有關建議。
●瑞士央行昨宣布減息0.25厘，將政策利率下調至一厘，是連續3次會議下調利率。該央行指，準備在必要時干預外匯市場，未來幾個季度可能需要進一步減息。
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