股壇MasterMind：家電股料受惠國策 餐飲風險大

內地再出招救市，港股昨急飆近800點，今轉升浪可直闖兩萬點關？內地促進房產市場，內房股繼續熱炒？上海市發放逾5億元人民幣消費券，內需股翻身？有傳內地正考慮向大型國有銀行注入高達一萬億元人民幣資本，內銀股繼續炒？科網股怕唔怕高追？

港股逼近兩萬點，香港股票分析師協會主席鄧聲興（Kenny）認為內地救市力度十足，落力促進經濟發展，令市場氣氛及信心明顯改善，有助推動大市延續升勢，因此淡友不宜貿然出手。不過，他亦提醒投資者要留意當局推動政策的背後原因，是否與內地經濟問題嚴峻、通縮風險上升有關。他指股市若要向上，始終都要觀察政策能否帶動公司盈利增長，暫應保持審慎態度。

上海發放消費券刺激內需股，鄧預料未必令各行各業受惠，內地面對內捲問題，公司毛利受壓，即使消費多了，亦未必等於可帶動利潤上升。他認為餐飲股風險仍大，較看好家電股，料持續受惠「以舊換新」國策。

高息內銀股吸引 另有傳內地擬向內銀注資，鄧指資金主要是配合政策，用於激活資本市場，貸款增長能否令內銀受惠，視乎國家政策是否要求銀行「讓利」，暫時似乎當局傾向為內銀降低資金成本。他預期內地息口續向下，故高息內銀股仍吸引。