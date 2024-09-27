沙特擬增產搶市佔 三桶油股價齊挫

報道指，沙特官員承諾將按計劃在12月1日恢復生產，即使這將導致油價長期向下。分析指這種思維改變代表沙特的重大轉變，自2022年11月以來，沙特一直領導其他石油輸出國組織及盟國（OPEC+）成員多次減產，試圖維持高油價，至今已將目標轉移至增產以保市場佔有率。事實上，明年全球能源需求只能言穩。經濟合作與發展組織（OECD）將今年全球經濟增長預測由5月的3.1%輕微上調至3.2%，明年則維持3.2%不變。

建銀國際發表的研究報告，將中海油的目標價由22元下調至21.2元，中石油目標價由8.3元下調至7.45元，兩者皆維持「跑贏大市」評級；中石化目標價則由5元下調至4.65元，維持「中性」評級。該行並將今、明兩年的布油價格預測分別下調7%及8%，至每桶81美元及83美元。

金價再破頂 白銀12年高 金價方面，現貨金昨再度破頂，曾高見每安士2,685.61美元；現貨白銀升至每安士32.7135美元，創2012年以來新高。另倫敦3個月期銅價格上升2%至每噸10,078美元，為6月12日以來最高。

交易商稱，美國周二公布的消費者信心指數較預期差，令到市場揣測聯儲局11月減息半厘的可能性升溫，支持金價企穩。BMO Capital Markets分析員上調今年第四季金價預測至2,700美元；美國銀行商品策略團隊維持明年突破3,000美元的預測不變。