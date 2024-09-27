韓對華進口不銹鋼碟展反傾銷調查

自美國對進口中國商品加徵301關稅以來，近期針對進口中國商品的關稅行動似乎是四面八方而來。最新傳來南韓貿易部公布，因應當地公司投訴，中國不銹鋼碟產品以低於市價公平值出售，估計傾銷率約6.32%，故本月較早時已開始調查自中國進口不銹鋼碟是否存在傾銷。

越南指中泰纖維板涉傾銷 同日，越南貿易部在網站發聲明指，在接到當地企業的投訴後，貿易部開始對自中國和泰國進口的部分纖維板產品展開反傾銷調查。該部門指，國內生產商指控中、泰的纖維板在當地存在傾銷行為，導致行業受到重大損害，當局可能會根據初步調查結果，採取臨時反傾銷稅措施，以保護本地產業。

日傳擴大向中國鋼材徵稅 另外，日本政府據報將擴大反傾銷關稅的適用對象，計劃把經由第三國的「迂迴出口」或是藉由加工改變尺寸大小的產品也列入課稅對象，而此舉主要是瞄準中國製鋼材等產品、防止不公平的低價產品流入日本，目標在明年修改關稅法。

中國商務部表示，中方一貫反對美方加徵301關稅的做法，已多次提出嚴正交涉。世貿組織早已裁決美301關稅違反該組織規則，美方近期的做法是在錯誤的道路上愈走愈遠，故中方敦促美方客觀理性回應各界呼聲，從維護全球產供鏈安全和中美兩國消費者、生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，為兩國經貿合作創造健康、可預測的環境。