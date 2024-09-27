新航運力復疫前 未擬闢長途線

全球各地目前已全面復常，新加坡航空指，該企上月以可售座位公里指標（Available Seat Kilometer, ASK）計算的運力已經與疫情前相若，達150.51億公里，而2019年8月數字則為151.62億公里。該企香港區總經理楊志耀又預期，今年整體表現與去年持平甚至更好，惟暫時無意以香港為根據地開拓新的長途航線。

楊提到，雖然看到近期港人傾向遊日韓、內地以至台灣，在旅遊地點上有更多選擇，惟此現象對新航而言並無問題，而且鑑於現時機票價格對比近年有所下降，故相信對港人外遊是好事。他並稱，公司將不斷評估需求狀況，審視會否提升運力，將資源發揮至最具效益。

另外，新航最新優化其優選經濟艙飛行體驗，涉及餐飲等環節，楊指該企會持續提升優選經濟艙的服務，但無打算加價，印證聚焦優選經濟艙市場，冀藉此吸引更多客人光顧。

星洲製造業產出勝預期 此外，新加坡統計局昨日公布，當地8月製造業產出按年升幅急擴至21%，遠勝市場預期的升8.6%，前值由升1.8%修訂為升2%；撇除生物醫藥按年升27.5%，前值為升3.6%。經季調後按月升6.7%，市場原預計跌4.4%，前值由升10.1%修訂為升10.2%；撇除生物醫藥按月升11%，前值為升4.3%。