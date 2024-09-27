日央行對加息存分歧

圓匯曾見3周低 日股漲逾千點 雖然日本正逐步重拾通脹，市場對日本央行進一步加息的憧憬亦持續升溫，惟日本央行昨日公布的7月議息會議紀錄卻顯示，局內委員對央行提速加息的議題存在分歧，反映該央行於今年餘下時間的加息行動仍存未知之數。日圓兌每美元匯價周四反覆走弱，曾低見145.2的3星期低位，折合每百日圓兌港元在5.38算。

回顧日央行於7月底的貨幣政策會議，以7票贊成、兩票反對，出其不意地將政策利率上調0.15厘，至介乎0.15至0.25厘。

多名委員憂風險 態度謹慎 日本央行的7月議息紀錄提及，9名委員對後續加息的看法意見不一，其中至少兩人認為有進一步加息空間。細看其背後的理據，其中一人稱央行應及時、漸進提高借貸成本，從而避免日後被迫迅速加息，而另一位則指央行應由資本支出的角度出發，認為一旦確認企業正增加資本支出、工資和價格，央行就必須進一步提高利率。

話雖如此，局內有幾名委員就央行是否繼續加息持謹慎態度，認為央行在逐步退出刺激政策的時候「不要操之過急」。其中一位委員表示，貨幣政策正常化絕不能成為目的，又建議央行必須監控各種風險，謹慎行事。另有委員指，央行應避免出現牽動市場對未來加息預期過度升溫，因通脹尚鎖定在2%的目標之上，所以物價仍然容易受下行風險影響。

出口股標青 豐田揚逾3% 日央行委員對加息的意見不一，反而造就日本股市昨日顯著上揚，並升至逾兩個月高位。其中，日經平均指數重上38,000點大關，以全日最高位收市，收報38,925點，升1,055點或2.79%；東證指數（TOPIX）亦升70點或2.66%，收報2,721點。

板塊方面以出口股較為標青，其中東證指數權重股豐田汽車收升3.14%，報2,726日圓；本田汽車亦升2.54%，收報1,615日圓。至於經營UNIQLO及GU等品牌的日本零售巨頭迅銷亦升1.7%，索尼集團（Sony Group）升3.38%。

半導體股飆 東京電子升8% 另半導體相關股同樣飆升，受惠晶片設備銷售暢旺，8月銷售額大增20%創史上第5高，晶片設備巨擘東京電子大升8.01%；測試設備商愛德萬測試及HBM設備供應商TOWA，分別飆5.39%及12.42%。

至於昨日亞太區股市個別發展，其中南韓首爾綜合指數收漲75點或2.9%，收報2,671點。新加坡海峽時報指數微跌1點或0.03%，報3,582點。

每百日圓兌港元走勢 日股半年走勢