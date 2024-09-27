H&M棄全年利潤率目標 股價曾瀉8%

瑞典時裝品牌H&M集團最新放棄截至今年11月底止本財政年度經營溢利率達10%的目標，預計實際經營溢利率將會低過該水平，原因是成本上漲、折扣加大、競爭激烈，拖累股價周四早段曾瀉8.54%。事緣該企上季的業績，不得不向現實低頭！

上季少賺30% 縮減門店 截至今年8月底止第三財季，該企收入按年倒退3.09%至590.11億瑞典克朗（約451.54億港元），雖然毛利率按年擴大1.33個百分點至51.06%，但由於營銷開支按年上升2.19%，經營溢利按年跌25.99%，經營溢利率按年縮1.83個百分點至5.94%，連同財務成本上升，導致純利按年挫30.31%至23.19億瑞典克朗。

首3財季累計，收入按年跌0.63%，經營溢利率按年擴1.47個百分點至7.36%，但由於第三財季數字較低，可知上季業績轉差。公司又稱，本財年迄今消費者的生活成本高企，全球依然「動盪」。

集團也在調整門店策略，截至8月底止，門店數量按年減少77家，其中「H&M」牌減少61家，但繼續擴張電商渠道，如在抖音和拼多多開設網店。