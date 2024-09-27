恒大地產新增被執行逾24億
內地樓市在中央政府組合拳救市之下，氣氛似乎略有改善，惟個別內房企業債務問題繼續發酵。其中清盤中的中國恒大(03333)，旗下恒大地產在9月20日至25日新增13條被執行人訊息，執行標的合計逾24.32億元（人民幣‧下同），涉及金融借款合約糾紛及買賣合約糾紛等。恒大地產現存700條被執行人訊息，被執行總金額超761億元。
中駿再有美元票據違約
另一主要內房企業世茂集團(00813)的命運也相似，新增兩條被執行人訊息，執行標的合計逾3.83億元，公司現存13條被執行人訊息，被執行總金額逾103億元。
杭州啟動住宅以舊換新
另方面，地方政府繼續出台穩樓市措施。浙江省溫州市昨日宣布調整住房公積金政策，進一步提高無房提取月額度，部分合資格家庭每月可提取額度由1,600元提高至1,800元。
同時杭州市房地產中介行業協會宣布啟動「以舊換新」活動，實施時間為今年9月至明年9月，到期後視乎情況延續。內容為換房人、開發企業與經紀機構簽訂三方服務協議。換房人買樓並繳納一定金額訂金，設定一定期限的「免責期」鎖定房源；同時換房人委託一家新房項目合作經紀機構委託掛牌出售舊房。「免責期」內若舊房售出，則新房購買繼續進行；若舊房未售出，則認購協議無條件解除，訂金退還換房人，交易雙方都毋須承擔違約責任。
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