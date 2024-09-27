恒大地產新增被執行逾24億

另方面，地方政府繼續出台穩樓市措施。浙江省溫州市昨日宣布調整住房公積金政策，進一步提高無房提取月額度，部分合資格家庭每月可提取額度由1,600元提高至1,800元。

同時杭州市房地產中介行業協會宣布啟動「以舊換新」活動，實施時間為今年9月至明年9月，到期後視乎情況延續。內容為換房人、開發企業與經紀機構簽訂三方服務協議。換房人買樓並繳納一定金額訂金，設定一定期限的「免責期」鎖定房源；同時換房人委託一家新房項目合作經紀機構委託掛牌出售舊房。「免責期」內若舊房售出，則新房購買繼續進行；若舊房未售出，則認購協議無條件解除，訂金退還換房人，交易雙方都毋須承擔違約責任。