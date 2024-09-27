全球債務2433萬億 IIF警告過度發行

國際金融協會（IIF）發布題為《小心隱藏債務風險》的報告，指全球債務在今年上半年再漲約2.1萬億美元，達到312萬億美元（約2,433.6萬億港元），雖說增幅比起去年同期的8.4萬億美元顯著收斂約75%，但提醒各國政府依賴舉債繼續「大花筒」恐愈益把錢投到生產力不足的領域，到頭來損害生產力的增長，並警告各國政府往往低估發債需要、忽略連帶負債，如癡如醉地搞氣候轉型融資恐令政府債務在6年內翻倍至接近200萬億美元。

向來憑着國際首要貨幣地位寅吃卯糧的美國，其參議院通過一項短期支出法案，為聯邦政府提供資金的期限從本月底延長至12月20日，換言之把聯邦政府「停擺」危機押後大概兩個半月到大選之後。由於法案已在眾議院過關，預計總統拜登很快會簽署。

過關的原因是共和黨不想製造混亂，給賀錦麗「送子彈」。亞特蘭大及里士滿聯儲銀行夥同杜克大學進行的財務總監（CFO）調查顯示，約30%受訪者表示，基於大選的不確定性，公司押後、縮減或取消投資計劃，並有11%表現在大選前停止業務擴張。

美上季GDP增3% 道指高開 美國昨日公布第二季國內生產總值（GDP）終值，按季增長以年率計維持於3%，實際消費開支增幅由2.9%略為下修至2.8%。往後看，8月份不計交通設備的耐用品訂單按月回升0.5%，遠勝預期，上周首次申領失業救濟人數意外再降至21.8萬，但前周止持續申領人數升至183.4萬，高過預期。

美股3大指數周四早段做好，道指曾升281點，高見42,195點；標指曾升45點，高見5,767點；納指曾升245點，高見18,327點。

歐股做好 德股再破頂 市傳掀起人工智能（AI）投資熱潮的初創企業OpenAI正考慮給予行政總裁阿爾特曼7%的股份，並轉型為一家牟利公司，既幫助社會，又要扭虧為盈，相信是應付要員出走，但暫時未有時間表。為其注入巨資的微軟早段升0.72%後倒跌。

另外，內地接連出招穩經濟利好歐洲的奢侈品集團，法國LVMH及開雲集團（Kering）昨分別升最多8%及8.53%，推動巴黎CAC指數曾升1.87%。德國DAX指數儘管受困於德國車企捱打，也乘着風險胃納的改善再升最多1.76%，觸及19,253點的歷史新高。