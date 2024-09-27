美光指引驚喜 早市揚

AI激化記憶體需求 估本財季收入升84% 人工智能（AI）運算需求旺盛，記憶體大廠美光科技（Micron）交出優於市場預期的業績指引，同時把2024年的DRAM記憶體需求增長預測調高到「10至19%的高段」，明年DRAM記憶體與NAND的需求都會達到「10至19%的中段」，供需狀態健康，消息刺激其股價周四早段曾飆19.87%。

經調整毛利率料40.5% 公司預計，截至今年11月底止本財政季度收入85億至89億美元，以中間值計按年續升84.08%，攤薄後每股經調整純利將介乎1.66至1.82美元，按年延續虧轉盈，以中間值計按季再升47.45%，兩者均勝預期；經調整毛利率38.5至40.5%，對比去年同期不足1%可謂「滿血復活」，並從8月底止上財季的36.46%繼續擴張。

上財季收入按年飆近一倍，主要是DRAM「價升量不升」而NAND「價量齊升」下，兩部門營業額俱飆逾90%。公司又稱，其HBM（高頻寬記憶體）良率改善也提高了毛利率。

HBM數據吞吐量強大、速度更快，必須以它應付AI與日俱增的運算工作，也是美國技術封鎖的重點。已被中國制裁的美光預期，明年初可以提高HBM3E的產出，並提高12層HBM3E在出貨量的佔比。

事有湊巧，南韓第二大記憶體公司SK海力士昨日出來「截胡」，推出全球首款12層HBM3E，容量為36GB，同一厚度下，容量比起舊款的8層HBM3E多50%，計劃今年底之前交貨，股價昨飆9.44%。

受惠PC汽車手機需求增 不管如何，由於生意前景理想，美光表明，本財政年度的資本開支將大幅提高，預計達收入35%左右，造就光刻機龍頭ASML早段曾彈5.32%，刻蝕機公司應用材料及泛林各升最多7.52%及7.33%。擬加碼投資的是DRAM當前最火爆的產品HBM，反觀NAND的投資較長時間內會緩和。

市場關注美光放榜，原因是該企一向會率先發表對不同終端需求的景氣判斷，預計AI會繼續推動數據中心對固態硬碟需求，個人電腦（PC）生產商的庫存在2025年春季之前會轉趨健康，出貨量增長會在下半年加速，主要是新一代AI PC亮相、微軟停止支援Windows 10作業系統會加強換機需求。

然而，汽車行業仍在「調整電動車、混能車及傳統汽車的組合，以滿足消費者持續改變的需求」（新能源車需求欠佳），預期汽車相關增長會在本財年的下半（明年3至8月）重拾增長，但長遠而言，車內資訊娛樂系統和自動駕駛輔助系統會推動提高記憶體需求。

至於智能手機，該企預計出貨量明年會保持增長。

另一AI概念股美超微電腦（SuperMicro）卻「行路打倒褪」，市傳繼遭到沽空機構狙擊後，正被美國司法部調查，就早前有吹哨人稱公司會計違規，索取相關資料，股價早段瀉16.55%。

美光上季業績摘要