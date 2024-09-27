有營運者分租違規逾10年 科技園主席仍欠公眾交代

香港科技園公司（下稱科技園）轄下將軍澳工業邨（現稱創新園）分租問題涉及的司法覆核案件，雖然兩年多前已有終極裁決，但近月科技園才對涉事的數據中心HKCOLO發出法庭傳訊令狀。據本報取得的該傳訊令狀，科技園要求HKCOLO支付最近6個月的額外費用，以及遷出及交回該公司在工業邨所租用土地，此舉或令HKCOLO客戶須搬往其他數據中心。據HKCOLO公司簡介，其在將軍澳工業邨的數據中心樓面積有36萬平方呎，客戶包括雲端公司、國際金融機構、商業機構和電訊公司等。

事緣兩年多前的司法覆核裁決中，上訴庭認為，由政府出資成立的科技園錯誤理解其租賃限制政策中的「佔用限制」，並指示科技園重新考慮上訴得直一方新意網的投訴。惟事後一直未見科技園董事局包括其主席向公眾交代調查細節及結果。

至上月，新意網集團於最新一份業績報告內透露，在去年12月，即裁決後逾一年半，才收到科技園的信函。當中科技園表明已對有關事宜進行調查，並發現有香港及國際數據中心公司，例如HKCOLO及NTT Com Asia Ltd，確實存在許多違規行為。

新意網主席郭炳聯於業績報告內直斥，科技園作為一個公共機構，擁有政府給予龐大的財政和土地資源，應用作推動香港的科技發展，認為有責任保持透明度並向公眾負責。然而10多年來，不同數據中心協會都曾投訴科技園工業邨內存在違規行為，但科技園對這些投訴置之不理。

他指出，即使司法覆核在2022年5月結束後，科技園仍未向公眾披露他們是否已調查將軍澳工業邨內所有數據中心營運商的潛在違規行為，以及已採取哪些措施處理這些違規行為。信函中科技園聲稱：「未能看到任何理由需要公開披露科技園對將軍澳創新園所有租戶進行的調查全部細節及結果」。他認為，從法治的角度來看，科技園此等態度及行為是不可接受的！

政府財赤庫房危急 難容濫用公共資源 政府早前公布本財政年度首4個月（即截至2024年7月31日）的財務狀況，錄得1,354億元赤字，已超越上個財政年度的1,002億元赤字。根據資料，今年首季的地價收益約兩億元，佔年初財政預算案預計全年的地價收入約330億元不足百分之一。地政總署資料顯示，今年上半年補地價收益累錄逾27.33億元，較去年上半年逾144.24億元，大減超過81%，並為4年同期低位。

回看本港數據中心行業發展成熟，服務有價有市。有業內人士分析，建設及營運一個相關項目動輒約幾十億元，絕不是一般初創行業需要政府以低地價作招徠吸引投資者的生意。政府持續容許工業邨的尋租者賺取豐厚的利潤，一方面是浪費公共資源，另一方面削弱同業於市場的價格競爭力，屬「好心做壞事」。尤其現今香港財赤嚴重，政府也要節流，加上現屆政府強調KPI（關鍵績效指標），公營機構如有容許他人濫用政府資源、違規營運的情況，實在難以向廣大市民交代。

他又謂，科技園作為一個支援「以科技為本」的公營機構，應以推動香港成為國際創科中心為己任，致力維繫創科市場健康成長，對於將軍澳創新園內一切違規營運的行為，的確有義務進行密切監管並向政府及公眾交代。

本報向科技園查詢有關租用場地涉及違規問題時，獲科技園回覆表示，一直以嚴謹及務實的態度對將軍澳創新園的法庭裁決作出全面跟進，包括持續檢視承租人及其與客戶簽署的服務協議條款，並作實地巡查，確保承租人認真遵守租約。科技園強調，任何承租人若違反租約條款，均必定嚴查跟進，以確保其數據中心營運符合公眾利益，即符合租約框架及政府訂立的數據中心政策。可是由於HKCOLO個案已進入司法程序，不便評論。

對營運者進行巡查 執行或存矛盾 據了解，HKCOLO及NTT的部分客戶為頂級國際金融機構，客戶的租用範圍相信存放了大量公司或個人財務數據或敏感資料。業內人士指出，如科技園按現行規定嚴格執行租約限制，這些客戶理應不可以阻止營運商或科技園代表隨時進入其租用範圍進行查察，亦不可為其在數據中心的租用範圍安裝獨立保安系統。顯然科技園的租約牽涉到數據資料安全的風險，亦有機會與香港金管局監管政策手冊的科技風險管理一般原則當中，有關科技風險管理指引等相違背。

儘管有關違規情況已發生超過10年，但新意網認為，科技園在其申索中只要求該公司支付最近6個月的額外費用，金額非常少，恐未能反映HKCOLO過去逾10年的龐大實際利潤，並且有理由懷疑園內其他營運商亦出現同樣的情況，但科技園未有解釋為何只獨立對HKCOLO採取行動，而拒絕公開披露對將軍澳創新園所有租戶進行調查的全部細節及結果。

新意網進一步指，在整個事件中，科技園董事局必須全面問責，其主席更加責無旁貸。事實上，有公營機構的主席過往亦曾就其機構的過失作公開交代，舉例如數碼港電腦系統去年8月被入侵，事故造成逾1.3萬人的個人資料外洩，其管理層在事發後一個月即現身向公眾交代事件，其主席陳細明更作公開道歉。但科技園主席從來沒有就此作任何公開聲明，更遑論承諾採取確實有效的措施，確保今後不再發生違規分租行為，其置若罔聞的態度令人十分遺憾。