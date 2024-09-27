新世界全年核心溢利68億

本期該公司投資物業公平值減值達31.45億元，擴大5.11倍。新任行政總裁馬紹祥解釋，非現金項目包括投資業務的資本化率（Cap Rate）、酒店估值產生的一次過公允值損失等，強調這些都不影響現金流。他認為這種保守做法，可令集團財務報表更好地反映目前資產價值，更具防守性，並在減息周期下未來估值有更好的升值空間。他強調集團財務穩健，雖然本期未能派發股息，但承諾不需要供股。

嚴控成本 資本開支降23% 上財年，新世界持續經營業務總收入為357.82億元，減少34.42%，但嚴格控制成本，行政及其他營運費用按年減少約17%至41.95億元，主要由簡化職能部門、改組架構、降低內部資訊科技等營運成本達致。資本開支亦降約23%至148億元，馬紹祥預計，本財年不會逾150億元。

他又謂，集團未來會專注地產本業。不過，上年度其物業發展分部溢利為57.82億元，下跌33.29%。物業投資分部業績升7.82%至34.09億元。香港近日跟隨美國減息，馬預計，未來幾個月會繼續有減息動作，有利香港和集團業務，又相信市場信心會回升，樓宇成交上升，今年樓價平穩。

此外，租務市場需求大，亦支持投資回報率上升，對買樓投資有需求。集團將把握這時間推售新盤，未來一年在香港會推出4,400個單位應市，並有信心新一年度出售非核心資產可達致130億元的目標。土地儲備方面，新一年會集中釋放集團1,500萬方呎農地土儲的價值。

擬向母企出售啟德體育園 息口高企令新世界上財年持續經營業務的財務費用升20.47%至55.08億元。公司另披露，打算再向母企周大福企業賣產，這次是啟德體育園全部（75%）股權，正敲定金額等條款、待政府及監管批准。文化體育及旅遊局發言人稱，剛收到有關申請，將按合約處理，該設施現時工程進度如常，料明年首季啟用。

新世界業績摘要