港上月進出口增幅放緩遜預期

本港8月出口增長削半，繼7月出口錄得13.1%的按年升幅後，上月商品整體出口貨值為3,813億元，僅升6.4%。同時，進口增幅亦見放緩，繼7月錄得9.9%升幅後，8月商品進口貨值為4,144億元，上升7.9%，且進出口增幅均遜市場預期。政府發言人提醒，未來地緣政治緊張局勢和貿易摩擦將會帶來風險，若外部需求繼續穩定，香港的出口表現應可維持正面。

輸瑞士貨品插六成 雖然8月出口及進口俱連升6個月，但出口規模繼續不及進口，整個8月錄得有形貿易逆差331億元，相等於商品進口貨值的8%，貿赤數字比7月擴大。按地區分析，上月香港商品輸往亞洲的整體出口貨值上升9.9%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士和英國，各大跌62%及46.2%。

香港中華廠商聯合會會長盧金榮昨指，香港貨物出口上半年表現亮眼，成支撐經濟增長的重要力量，對內地、美國、東盟的出口增長尤為顯著，除了反映中外市場需求的韌性，一定程度上也受惠美國總統大選前的特殊市場氣氛，或促使當地進口商提早落單，以避開日後關稅風險，並料香港貨物出口在未來數月仍有望保持高單位數增長。若美國對華進口關稅總體保持不變，預測明年香港貨物出口增長將趨緩，或轉為低單位數的較慢增長。

對於香港經濟，他料今年下半年景氣將放緩，全年本地生產總值（GDP）料增2.5至3%；明年料維持2.5至3%左右的溫和增長。