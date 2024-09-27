減息料對港小型發展商幫助微

國際評級機構惠譽表示，香港金管局最近將基本利率下調0.5厘至5.25厘，並預期會進一步下調，以反映美國預期的貨幣寬鬆政策，這將有助於借款人、房地產發展商和業主，但對許多人而言，資金放寬情況只能提供溫和的緩解。

房屋需求仍不明朗 惠譽預期，美國政策利率將於明年底前再下調1.5厘，並於2026年再下調0.5厘。由於港元與美元掛鈎，預期香港的基本利率也會下調相同幅度。作為商業借貸成本的較佳指標，香港銀行同業拆息應跟隨基本利率下調，儘管不會完全跟隨，這將改善本港房地產行業中較強實體的融資條件。

在惠譽的評級組合以外，規模較小的香港發展商可能沒有相同程度的融資渠道，由於租金及物業估值仍受壓，減息對這些較小的香港發展商在未來一兩年的整體紓緩作用可能相對較小。同時，住宅物業銷售或受惠減息預期，支持發展商賺取現金流，但房屋需求復甦的幅度及持續性仍然不明朗。

商業房產信貸質素惡化 正如惠譽預期，香港主要銀行迄今披露的今年上半年表現，普遍顯示本地風險承擔的信貸質素正在惡化，以本地商業房地產（CRE）為主。儘管利率下調，預測香港商業房地產相關的減值貸款比率短期內仍會進一步惡化，原因是以房地產為主的企業（尤其是專注於寫字樓和零售業的企業）現金流量錯配情況不大可能很快得到實質改善。