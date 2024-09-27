強積金月內人均獲利4200元

積金評級表示，截至今年9月23日，按所有基金表現指數計算，本月至今回報率約0.5%，季度迄今收益約2.83%，年初迄今收益約8.14%。美國減息和內地推出刺激經濟措施，使強積金有望創下今年第7個月正回報。

中港股基金最標青 以港元計算，9月初至今投資收益約199億元，即475萬名強積金成員平均獲利約4,200元，季度迄今投資收益約為485億元，每位成員平均收益約1.02萬元，年初迄今投資收益約1,081億元，每位成員平均收益約2.27萬元。

積金評級指，目前中港股票基金是9月份表現最好的強積金基金類別，環球債券基金在本季度亦上升。今年迄今，美國、日本和環球股票基金在投資回報榜上名列前茅，所有基金類別今年均錄正回報。

計入供款後，9月底強積金總資產有望升至約1.286萬億元，按月增約239億元，按季增約604億元；今年迄今增約1,456億元，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約27.06萬元，按月增約5,000元，按季增約12,700元，今年迄今增約30,600元。

另財經事務及庫務局官員指，截至今年6月底，強積金投資A股的敞口升至240億元，較納入滬深交易所作為強積金核准交易所前，增長1.1倍；另放寬強積金投資於中央政府及內地政策性銀行的債券後，截至6月底強積金有830億元投資在主權債。根據本港強積金基金優先投資政府綠債機制，6月底有6億元資金配置政府綠債。