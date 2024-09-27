離岸人幣兌每美元高見6.97

中國連環炮製刺激經濟政策大禮包，人民幣匯價穩步向上，昨離岸人民幣繼續「破7」，高見6.9787兌每美元，人民幣即期匯率亦曾漲至7.0121水平，不斷逼近7算大關。在公開市場上，中國人民銀行開展2,920億元（人民幣‧下同）的14天期逆回購操作，比周三增近千億元。

人行連續兩日收水 官方開出的人民幣中間價昨報7.0354，按日下調152點子，結束4連升，因此在岸價早段曾跌近百點子，之後轉升，直至政治局會議高調研究撐經濟及惠民生，匯率彈升，下午4時30分收報7.02，仍升18點子，續創去年5月17日後新高。離岸價全日徘徊7算，即每百港元兌約90元。

為維護季末銀行體系流動性合理充裕，人行昨在公開市場進行的14天期逆回購規模，多過周二的1,965億元，但計及昨日有5,236億元逆回購到期，即淨回籠2,316億元，連續兩日收水。

人行公布為提高銀行永續債市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，同日開展47.5億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率0.1厘。該規模打破逾4年半來單次均為50億元的操作慣例，但費率等其他要素未有變化。

財政部則宣布，周五將招標發行300億元的91天期限記帳式貼現國債化之外，在法國巴黎完成簿記發行了20億歐元主權債券。其中12.5億歐元是3年期，7.5億歐元是7年期，發行利率為2.517厘及2.738厘。國際投資者錄超購7.1倍，亞洲、歐洲、中東、離岸美國投資者分別佔51%、36%、5%、8%。