中港股再飆

恒指近14月新高 中港股市在「組合拳」出台後繼續「起舞」，連升3個交易日！恒生指數昨日再飆795點，逼近兩萬點關，創近14個月新高，資金持續流入，大市成交額達3,028億元，為2022年3月17日之後最多，並為港股第8單日最高；內地股民關注的滬綜指剛好收於3,000點心理大關，飆3.61%，滬深兩地股市連續兩日成交超過一萬億元人民幣。

恒指高開173點後，升幅曾收窄至47點，隨後A股發力，最多勁升824點，高見19,954點，最終收報19,924點，為2023年8月1日後收市高位，3日累計揚1,677點或9.19%。國企指數急升321點或4.74%，收報7,086點，連升第10日；科技指數收報4,209點，大升285點或7.26%，錄得21個月以來最大升幅。

A股方面，滬綜指早段低見2,889點後轉升，並以全日高位3,000點作結，連升7日，累飆10.43%；深成指同樣先跌後升，收揚4.44%，報8,916點；創業板指數收報1,714點，升4.42%。

高盛表示，內地近期出台的刺激措施，可見政府關注經濟增長和市場，足以催化一輪政策引發的反彈，認為港股的盈利修正較A股強，建議投資者戰術性投資中資股票、股東回報主題，惟仍提醒在內地房地產問題得以解決之前，市場以「交易型機會」為主。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲，對內地和香港股票保持中性觀點，但認為估值偏低的優質行業龍頭提供短期反彈機遇。

美國著名對沖基金經理泰珀被中國救市力度之強震撼，直言「一有調整就再加倉……ETF（交易所買賣基金）、期貨，甚麼都可以。」

內地促中長期資金入市 收市後，中央金融辦公室夥拍中國證監會擲下另一重要「指導意見」去「推動中長期資金入市」，包括完善相關配套制度，建立商業保險資金、養老金等3年以上長周期考核機制，培育壯大保險資金等耐心資本，打通保險資金長期投資的制度障礙；支持有條件的用人單位開放企業年金個人投資選擇，鼓勵銀行理財和信託資金積極參與資本市場，提升股票等權益類投資規模。

同時，會引導基金公司焦點由規模轉向投資者回報，豐富公募基金可投資的資產類別，建立指數ETF快速審批通道，持續提高股票投資基金的規模和佔比，穩步降低公募基金行業綜合費率，並推動投資公募基金投資顧問試點轉為常規，推動證券、基金、期貨公司增加股票等權益類私募資產管理業務佔比，鼓勵上市公司回購股票和增持等。

內需股昨日受追捧