華連環出招

傳向國有銀行注資萬億 臨近十一長假，中國救市「送大禮」密集程度愈趨緊湊。昨日早段市傳內地正考慮向大型國有銀行注入高達一萬億元（人民幣‧下同）資本，以提高其支持陷困實體的能力，資金或來自發行特別國債。消息尚未敲定之際，下午中央政治局會議登場，強調要「正視困難，堅定信心」，為增量政策穩經濟目標指明方向，釋出全力提振經濟、救樓市的強烈信號。多重利好消息刺激內銀和內房股昨爆升，多達9隻內房股價錄逾兩成升幅！

中國財政部今年5月開始本年度的超長期特別國債發行，計劃將至11月中旬結束，規模共一萬億元。作為歷來第4批的特別國債，已明確納入中央政府性基金預算，不計入赤字，專用於國家重大戰略實施及重點領域安全能力建設。外媒昨指，內地政府擬直接向大型內銀注資萬億元，以增強其為經濟發展提供更多融資能力，細節仍未確定，且可能有變。但若成真，這將是2008年全球金融危機以來首次中央出手向內銀體系「灌水」。

儘管6大內銀的資本水位遠遠超過要求，但本周人行罕有同時公布降存款準備金率、降存量房貸利息以重振經濟在先，到昨召開的中央政治局會議表明，要促進房地產市場「止跌回穩」，及加大房企「白名單」項目貸款投放力度在後，均顯示急於補充銀行資金的需求。

內地房地產研究機構克而瑞認為，廣州是一線城市中最有可能率先全面開放限購的城市，其次是深圳，京滬全面放寬限購可能性不大，一線城市限貸、限售、普通住宅標準等政策也有望迎來優化調整。該機構又預計，貸款市場報價利率（LPR）最快10月有望下調0.2至0.25厘，從而帶動房貸利率中樞進一步下移。

今次罕有在9月底召開的政治局會議已承認，當前內地經濟運行出現新情況和問題，需客觀冷靜看待經濟形勢，強調會加快推出增量政策，提高政策措施的針對性、有效性，完成全年經濟社會發展目標任務。內地券商華創證券金融團隊指，監管層正視困難，體現當局對經濟問題的重視，且會議內容涉及財政、貨幣、地產、消費等市場關注的問題，回應程度及會議時間均超出預期。

上海發放消費券涉5億 當局在人行表述貨幣政策後，再以增量的財政政策壓軸登場，外界普遍預期未來一段時間，財策力度將全面加大，美銀料後續財政措施於兩至4周內公布，包括刺激消費和投資需求。另為促進第四季消費，上海率先宣布分4輪發放共5億元消費券，當中餐飲及住宿各佔3.6億元及9,000萬元，為2022年8月後再大灑金錢谷消費，或引來更多城市倣效。

政治局會議再送政策暖風