大行觀點：債券回報料勝現金資產

市場憧憬已久的美國減息周期，終於在上周展開。聯邦公開市場委員會（FOMC）在本輪減息周期中，首次將政策利率下調到4.75至5厘區間。今次會議減息0.5厘，反映當局由對通脹重燃的憂慮，現已轉向更關注勞動力市場的下行風險，最終局方官員以大比數支持減息0.5厘。現階段維持今年一共減息1.25厘的預測，預計今年11月及12月分別減息0.5厘和0.25厘。

從聯儲局公布最新的點陣圖對利率預測的中位數推算，今年底政策利率有兩次約0.25厘的減息空間。值得留意是，雖然當局上調今年失業率預測至4.4%，但局方預計明年失業率維持不變至4.4%，反映當局目前認為明年失業率的升幅仍受限。估計失業率如保持每月上升約0.1個百分點，失業率或將超出聯儲局的預測水平，或為更激進的減息步伐埋下伏線。

雖然聯儲局主席鮑威爾表示，市場不應將0.5厘視為新的減息步伐，並引述各勞動力市場指標，表明勞動力市場健康，但他亦多次指出，是次減息0.5厘標誌當局不落後於市場預期的「承諾」，這或顯示當局進一步大幅減息的門檻非常低。未來數月，勞動力市場或繼續展現疲態，仍需留意更快和更大幅度的減息風險。

中年期國債具投資價值 自6月中以來，美國國債價格經歷強勁反彈，不同年期孳息率全線大幅向下，其中以中年期孳息率下跌幅度較大，繼續建議投資者持有中年期（約5年）的核心固定收益組合，中年期國債或更能受惠於減息周期。相對現金類資產，目前美國國債仍能在鎖定較高收益率上具有優勢。

另一邊廂，美國大選臨近，往績顯示，環球市場面臨的不確定性風險通常在大選前增加，令美國國債等防守類資產，在大選數月前直到大選結果明朗化期間表現較優異。至於風險接受程度較高投資者，可考慮其他固定收益板塊，包括美國結構性證券、按揭抵押債務和高收益貸款等。

花旗銀行投資策略及資產配置部