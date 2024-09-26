康怡三房賣675萬 平過同區居屋

減息後二手樓市未見起色，藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園的三房單位劈價至675萬元售出，做價平過同區居屋。

中原楊文傑表示，上述為F座低層13室，實用面積約596方呎，近期叫價698萬元，減價23萬元後售出，呎價約11,326元。資料顯示，毗鄰居屋康山花園9月錄約兩宗三房單位買賣，已補價自由市場成交價均約700萬元。

九龍指標茶果嶺麗港城，情況更淡靜。港聯置業方健勝指，屋苑減息後一直未錄買賣，部分睇樓客恐樓價再跌遂「縮沙」，屋苑有兩房放盤減至485萬元，呎價僅約9,381元，惟至今仍未獲承接。

柏傲莊II揸4年蝕163萬 鐵路上蓋屋苑減價至蝕本沽出。中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊II的6A座連天台兩房單位，實用面積約488方呎，叫價約1,180萬元，議價後以1,085萬元易手，呎價約22,234元。原業主持貨約4年，帳面虧損約163萬元。

世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層H室兩房戶，叫價930萬元，以808萬元沽出，呎價約13,377元，原業主持貨6年多，帳面虧蝕92萬元。

錦英苑銀主貨269萬拍出 另外，近期銀主盤頻頻低價出貨。黃開基拍賣行指，昨日拍賣會約60人出席，並售出4項銀主物業，包括馬鞍山居屋錦英苑E座低層2室三房戶，實用面積約554方呎，自由市場開價228萬元，僅以269萬元成交，呎價約4,856元，搶高約18%。

同場拍出屯門掃管笏半新盤上源3B座低層A室，實用面積約423方呎，成交價369萬元，高開價約27.2%，呎價約8,723元，單位約6年貶值約37%。

市場錄多宗居屋成交。富堡城物業廖志財稱，沙田居屋廣林苑C座高層三房戶，前年放盤，累減187萬元，連地價以503萬元成交。利嘉閣莊雅琁稱，九龍灣麗晶花園15座低層E室，於自由市場以395萬元沽，約8年帳面跌價5萬元。