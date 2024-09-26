天璽‧天大單位或招標
啟德地王項目自開價後積極軟銷，新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天，昨日正式對外開放示範單位以供參觀。新地代理總經理胡致遠指，示範單位參觀情況踴躍，由於接獲查詢眾多，會積極考慮於首次銷售安排時，以招標形式推售大單位。
他認為，銀行調減息率，整體外圍環境向好，增強買家入市信心。為配合項目銷售，中銀香港(02388)會為該盤買家提供按揭服務。該公司個人數字金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍表示，會為來港人才提供普通話按揭諮詢服務，準買家可享4萬元的理財獎賞。
啟德海灣折扣達37%
區內新盤競爭激烈，由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，兩日共加推12個折扣單位，包括6個一房單位及6個兩房單位，最高享37%折扣率。當中，2B座5樓F室一房戶，實用面積307方呎一房，最新折實價498.1萬元，折實呎價約16,225元。
澐璟三房5386萬售
同屬跑道區、華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟，以5,386.65萬元連車位售出三房海景戶，為第8座23樓A室，屬三房一套，享維港海景，呎價約35,369元。全盤累售267伙，套現近111.3億元。
特色單位不乏承接，會德豐地產的將軍澳MONTEREY，昨以2,484.5萬元招標售出連天台戶，為第1座17樓B室，實用面積1,139方呎，四房連多功能房間隔，內置樓梯通往天台，呎價約21,813元。
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