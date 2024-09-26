甲廈呎租跌1.3% 連挫28月

今年本港各區甲級商廈情況

本港商廈租金持續向下。8月整體甲級寫字樓平均呎租約48.8元，按月再挫約1.3%，跌幅為今年2月後的6個月最大，已連跌28個月。不過，市場錄得約33.51萬方呎淨吸納量，創年初至今單月新高。

寫字樓空置率降 中環回升 仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告指出，截至上月底整體市場空置率由約13.7%，微跌約0.3個百分點至約13.4%。分區方面，尖沙咀和九龍東空置率分別下跌至約9%和18.4%。灣仔/銅鑼灣空置率保持不變。不過，中環空置率回升至約12.1%，屬唯一比率上升的地區。

該公司香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，市場開始出現大型租戶願意落實租賃寫字樓，推動上月的寫字樓淨吸納量。而市場仍主要由希望提高工作空間質素，以及節省成本的需求所帶動，因此，港島東的空置率持續出現改善。其中一個受市場注目的成交為中國工商銀行（亞洲）租用紅磡海濱廣場一座145,000方呎樓面，計劃將業務部門由觀塘搬遷至該區。

仲量聯行資深董事鍾楚如指，上月整體租金按月繼續下跌，主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌約1.5%和約1.8%。灣仔/銅鑼灣和港島東租金則下調約0.6%及約2.2%。

市場有兩層交吉商廈推出放售。中原（工商舖）謝立生稱，九龍灣企業廣場一期一座21樓及19樓，面積約19,872方呎與12,309方呎，意向價分別約1.23億元及7,139萬元。