核心區舖空置率3年半高

增至11.7% 涉874個 旺角最慘 零售業及消費市道前景不明朗，不少商戶縮減業務，令街舖空置惡化。有報告指，截至今年第三季，本港4大核心購物區舖位空置率漲至約11.7%，創3年半新高，共錄得874個吉舖，較首季大增154個，當中，以旺角吉舖有309個最多。

美聯工商舖昨公布《香港主要購物區街舖空置及商戶分布調查報告》，該統計涵蓋241條街道共10,907個街舖（4大核心區佔7,455個；元朗及上水分別佔2,607個與845個)。

非中式餐館結業最嚴重 該公司行政總裁盧展豪指出，近半年間，餐飲、服裝、建材及食品等行業的商戶都在收縮業務，令街舖空置增加。截至第三季為止，4大核心區吉舖數目較第一季激增約21.4%。上述旺角的舖位空置率約8.9%，半年升約2.1個百分點，而尖沙咀空置舖位有230個，為核心區次高，空置率約15.4%，較首季多約3個百分點。

中環吉舖則有193個，空置率約13.8%，增約一個百分點；空置商舖較少為銅鑼灣，有142個，惟空置率約13.2%，上升約2.4個百分點。民生區方面，第三季元朗區及上水區的空置率分別約10.2%及9.1%，較首季增加約3.1個百分點及約0.6個百分點。

美聯旺舖首席營業董事江靜明指，在汰弱留強的趨勢下，4大核心區及民生區的餐廳皆難以抵擋市場的激烈競爭，導致相關商戶數量大幅減少。截至第三季，核心區餐飲業商戶為2,001間，較首季減少56間。

當中，非中式餐館的結業情況最為嚴重，由609間跌至557間，減少52間；而中式餐館及飲品外賣店各減少9間。不過，其他如小食或食品外賣店及酒吧，則增加約17間。元朗區飲食行業亦面臨激烈競爭，餐飲商戶數量較第一季減少24間，中式餐館和非中式餐館均相繼結業。

按區域劃分，核心區中只有中環的餐廳數量增加，其餘3個核心地區均減少。跌幅最大為旺角區，餐廳數量減少27間，降至704間；其次是尖沙咀區和銅鑼灣區，分別減少19間和11間。

至於第三季核心區吉舖最多街道，仍是尖沙咀加連威老道，有多達32個空置商舖，該街道空置率為32.7%。其次是旺角通菜街同有32個，空置率約10.6%。

今年核心區舖租料插10% 盧展豪預期，新興品牌湧現，令餐飲業競爭維持激烈，將繼續有餐飲品牌因不敵競爭而被淘汰，主打本地消費的民生類行業將繼續受壓，若行業未能作有效轉型以適應市場變化，預料行業將繼續面臨來自內地的競爭。展望未來半年，本港街舖空置率仍然面臨挑戰，料將在高位徘徊。

他預料，核心區今年舖租將會下跌約10%，民生區舖租跌幅會較溫和，但全年仍會跌約5至10%；至於美國聯儲局在9月減息半厘，相信政策只能令目前舖價的跌幅放緩，今年整體商舖售價仍將跌約一成。

近年4大核心區街舖空置情況 核心區吉舖最多的10條街道