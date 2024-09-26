●九龍塘獨立屋以呎價不足3萬元放售。世邦魏理仕代理出售區內金巴倫道55號物業，地盤面積約10,133方呎，現有面積約6,037方呎，意向價1.8億元，呎價約29,816元。物業樓高兩層，每層面積約3,018方呎，據悉業主為宗教團體。