簡訊一覽
●恒隆地產(00101)的牛頭角皓日首錄3宗終止交易，總成交金額2,407.9萬元。包括一房及兩房單位，原本在2021年底首輪銷售時以730.7萬至935.8萬元售出，呎價21,124至22,673元，買家當時均以建築期付款計劃入市。
●九龍塘獨立屋以呎價不足3萬元放售。世邦魏理仕代理出售區內金巴倫道55號物業，地盤面積約10,133方呎，現有面積約6,037方呎，意向價1.8億元，呎價約29,816元。物業樓高兩層，每層面積約3,018方呎，據悉業主為宗教團體。
●惠譽評級把中升控股(00881)的評級展望由「穩定」調整為「負面」，並確認其長期發行人違約評級為「BBB」。展望反映中升今年上半年新車銷售業務由盈轉虧後，持續為負的新車毛利率或拖低未來12個月的盈利能力，儘管新車銷售虧損或自下半年開始收窄，但復甦步伐尚不確定。
●中國電力(02380)上月合併總售電量111.86億度，按年增加22.3%，首8個月累計877.73億度，按年增31.24%。
●金風科技(02208)計劃使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股最多4,225萬股，回購總額2.5億至5億元（人民幣‧下同），回購股份價格不超過每股11.4元，用於後續員工持股計劃或股權激勵計劃。
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