澳洲通脹3年低 澳元先升後跌

澳洲物價升幅放緩至3年低位，主因政府補助所致。當地統計局公布，8月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，升幅低於7月的3.5%，以及市場預期的2.8%。澳元匯價昨曾觸及69.09美仙的一年半高位，通脹數據出爐有回吐，低見68.72，兌港元由5.4大關倒跌，低見5.3508。

在政府的補助下，澳洲8月電力價格跌達17.9%，汽油價格亦跌7.6%。統計局官員指，不計補助的話，電費在7月和8月升0.9%和0.1%。食物和非酒精飲料同期升3.4%，為2022年最低漲幅，也較7月的3.8%放緩。扣除物價波動大項目後的核心通脹由7月的升3.8%，放緩至8月的3.4%。

然而，樓宇相關的物價仍然高企。8月建屋或主要裝修類別價格升5.1%，統計局解釋，主因企業將高人工和高物料成本轉嫁給消費者所致。住宅租金增幅8月為6.8%。澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）認為，最新通脹數據令人鼓舞，顯示針對生活成本的政策奏效，又留意到，若非有政府補助，租金升幅將會高達8.6%。

經濟師預期聖誕前減息 基金公司Betashare首席經濟師David Bassanese表示，澳洲央行預測核心通脹第四季低於3.5%，上月已經達標，相信當地通脹趨勢向下，年尾將返回澳央行目標2至3%的中間值，一旦成真，澳央行將於12月聖誕節前減息。

新西蘭經濟同樣倚重中國，紐元亦從近9個月以來高位63.56美仙調整，低見63.07，跌0.48%。