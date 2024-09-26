地緣政治緊張 金價或漲至明年

金價創新高後反覆。現貨金昨日一度飆升至每安士2,670.53美元的歷史高位，其後回落至2,655美元左右。分析師稱，美國聯儲局11月再度減息半厘的預期升溫，加上地緣政治緊張局勢，將為金價提供上升動力。

由於投資黃金沒有利息收入，減息可削減持有黃金的機會成本。分析員指出，近期大量資金流入黃金ETF（交易所買賣基金），且主要央行預計將進一步減息，各大投行預計黃金破紀錄的價格漲勢將延續至2025年。短期風險則在美國時間周四，聯儲局主席鮑威爾將在公開場合的講話。技術上，金價如跌破周二低位2,623美元，或將下試2,600美元關口。

大行下調油價預測 另一大宗商品石油昨日價格亦回落，紐約期油曾跌2.34%至每桶69.88美元，布蘭特期油曾跌2.01%至每桶72.97美元。

瑞銀將今年布油平均價預測下調至每桶80美元；2025年及2026年預測則各下調至每桶75美元。該行認為，需求問題仍然是油價的主要下行風險，尤其是內地經濟放緩。