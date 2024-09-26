Visa涉壟斷記帳卡市場遭美起訴

距離美國大選剩下不足兩個月時間，正在執政的民主黨政府突然發動反壟斷攻勢。美國司法部日前向全球大型信用卡及支付技術公司Visa提出反壟斷訴訟，指控Visa於記帳卡（Debit Card）交易服務市場中，涉嫌違反了反壟斷法，透過與發卡機構、商家和競爭對手達成協議，鞏固其主導地位，每年收取的交易手續費達70億美元（約546億港元），導致商家和消費者成本上升。

據悉，上述案件是拜登政府針對金融服務業的首宗反壟斷案。司法部又表示，Visa自2012年起開始壟斷行為，導致銀行和商家透過提高費用和降低品質，並將成本直接轉嫁給消費者，影響幾乎所有商品的價格。

面對司法部起訴，Visa總法律顧問Julie Rottenberg在聲明稱，他們只是記帳卡市場上的競爭一員，又指現時打入記帳卡市場的公司也蓬勃發展，而任何網上消費者都知提供新的商品和服務支付方式公司數目正不斷擴大。

丈夫沽股 佩洛西不知情 所謂事有湊巧，有外媒則提及眾議院前議長、有「政壇女股神」之稱的佩洛西，其丈夫保羅近期拋售其持有的Visa股份，似乎在Visa出現壞消息前夕「先沽為敬」，涉2,000股、總值逾50萬美元（約390萬港元）。佩洛西發言人回應，佩洛西本人事前也對交易不知情。

要留意，現時不僅Visa捲入壟斷風暴，德國軟件開發商SAP、政府IT解決方案提供商和分銷商Carahsoft等亦傳出遭美國司法部調查，指這些公司涉嫌過去聯手向政府機構收取過高費用。Carahsoft在美國維珍尼亞州的辦公室日前遭聯邦調查局（FBI）和軍方調查人員突擊搜查。