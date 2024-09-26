AI規模2027料7.7萬億

台股食正概念 今年回報望達33% 上月環球大冧市，人工智能（AI）板塊成為提款機之一。然而，跨國顧問機構貝恩（Bain & Company）估計，全球AI相關產品的市場規模到了2027年最高將會達到9,900億美元（約7.72萬億港元），跟去年相比的年均增長率（CAGR）高達52%。亦有歐資投行估計，「食正」AI概念的台灣股市今年回報起碼33.37%，最樂觀情況下今年餘下時間還會再漲11.67%，來年表現亦可期，跟中港股市尚處「半信半疑」形成強烈對比。

企業政府提升效率帶挈 貝恩測算，全球AI相關服務及硬件市場規模去年為1,850億美元，2027年「坐底」升至7,800億美元，原因是企業和政府為提升效率，之後將使用更多AI系統及更大型數據中心去訓練AI，這個需求之大、增長之快，足令晶片等組成的硬件供應鏈吃不消。

地緣政治格局轉變也是主要推動力，貝恩指出，加拿大、法國、印度、日本和阿聯酋均已投放十億美元計的巨資補貼「主權AI」——以本地運算設備和本地數據去研發自家AI模型，但要搭建一個成功的「主權AI生態系統」難免耗時和昂貴。

瑞銀台灣半導體分析師林莉鈞對半導體業未來展望「審慎樂觀」，預期明年增長持續，不含記憶體的半導體營業收入繼今年增長約8%後，明年可望再升18%，主要由消費和AI相關產品推動。

瑞銀估台晶圓代工增長勁 林續指，現時下游庫存狀況健康且較為穩定，踏入明年初更可能會「過低」，繼續再推高晶圓代工和封裝的產能利用率，更預計台積電打算明年量產的兩納米製程是未來幾年的重要機會，需求高峰將超越3納米。隨着AI、PC（個人電腦）和手機對運算能力的需求上升，且成熟製程利用率回升，預計台灣晶圓代工廠明年增長強勁。該行台灣硬體科技研究主管陳星嘉亦預計，手提電腦明年出貨增長不俗，理由是企業換機和更多AI PC機型推出。

瑞銀台灣策略師陳玟瑾維持台灣加權指數今年底基本目標於23,915點，最「牛」看25,420點，並對明年樂觀，就算剔除4大AI相關權重股，整體台股市盈率仍處歷史中位數區間，又考慮到明年整體盈利增長將超過歷史平均，回報仍具潛力，現時台股目前並不算太貴。該指數周三升1.47%，收報22,761點。

不過，瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）擔心，一旦特朗普再做美國總統，掀起新一輪貿易戰，經濟或於2026年陷入衰退，繼而拖累智能手機和個人電腦（PC）的主要科技應用跌約3%，汽車產量挫約5%，伺服器需求增長速度將從5%放緩至2%，超大規模數據中心的資本開支增速放緩至約5%，直言「貿易戰的風險尚未反映在目前科技行業估值中，因為目前的估值接近2000年後最高水平。」

AI商機增長前景預測