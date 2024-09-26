星展：中港地產貸款不良率低

星展集團北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，星展香港妥善管理內地及香港房地產敞口，不良貸款率可能是全行最低之一，中小企貸款穩健，但留意到消費貸款質素惡化，尤其是信用卡和無擔保貸款，但尚處可接受範圍，不良率將低企。

港屬第二大市場 看好大灣區 星展集團事隔10年後再來港召開董事會，主席佘林發稱，香港為星展第二大市場，於金融服務及資產管理方面有優勢，該行也看好大灣區的增長潛力，認為「最好認識市場的方法是親臨觀察」。

龐華毅稱，「理財通2.0」為集團財富管理業務帶來機遇，星展香港今年來自大灣區的個人財富管理的新開客戶每月平均有500至600個，中小企600至700個。星展集團行政總裁高博德稱，正把內地合資證券公司的持股由51%增至91%。

星展集團候任行政總裁、全球企業銀行業務主管陳淑珊表示，隨着環球利率下行，加上新能源、電動車、科技和電訊行業發展愈趨活躍，相關貸款需求會明顯增長。她又稱，「精簡人手非集團文化」，會隨着業務發展協助員工轉型，如前線櫃員可改任線上服務人員。高博德補充，集團營運結構相對簡單，同時重視長遠人才培訓，因此無意重組。

另外，滙豐公布向合資格中小企客戶提供總額50億元的預先批核信貸額度，企業最快可於申請後兩個工作天收到貸款資金，不用提供財務報表或抵押品，還款期長達5年，最低貸款金額5萬元，即使小微企業亦可藉此改善現金流。

此外，客戶申請政府支持的「中小企融資擔保計劃」，可享高達一萬元的兩個月利息回贈及其他服務優惠，優惠期延長至今年底。