內銀股漲 建行獲唱好 創逾兩年高
減息環境下，高息股自然更受青睞，基本面本來欠佳的內銀撞正中央「暴力救市」、滙金加碼買股等主題，昨日進一步向上，獲瑞銀列為首選的建設銀行(00939)繼續跑贏大市，漲2.02%，突破6元大關，收報6.05元，創下逾兩年新高。
注資增大型銀行防禦力
中金認為，中央救市已充分考慮銀行淨息差和資產質素，並指對大型銀行的注資有助他們保持信貸資產穩定增長，提高風險抵禦能力，如果銀行有更強的資本能力促進實體經濟改善、降低信用成本（減輕不良貸款的影響），注資對每股派息的攤薄效應亦應有限。該行建議選擇股息率較高和資產質量穩定者，如農行、建行、工行、招行。
瑞銀指，注資好壞參半，正面影響是讓內銀維持派息比率，或者有能力在盈利溫和下跌時尚能維持每股派息穩定。難度在於內銀市帳率低於一倍的配股定價下限。
郵儲行交行農行最水緊
跟里昂一樣，瑞銀也覺得郵儲行、交行和農行會較早「抽水」，因為他們的普通股權一級資本比率緩衝有限，又估算要拉高普通股權一級資本一個百分點，郵儲行、交行及農行需分別集資860億元、900億元及2,210億元，H股股息率會減少0.6個百分點。
然而，由於內銀的中期息明年1月才發放，瑞銀仍認為，內銀在疲弱的宏觀經濟環境有防守性，把建行列為首選則基於其股息及攤薄風險較小。
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