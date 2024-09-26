內銀股漲 建行獲唱好 創逾兩年高

中金認為，中央救市已充分考慮銀行淨息差和資產質素，並指對大型銀行的注資有助他們保持信貸資產穩定增長，提高風險抵禦能力，如果銀行有更強的資本能力促進實體經濟改善、降低信用成本（減輕不良貸款的影響），注資對每股派息的攤薄效應亦應有限。該行建議選擇股息率較高和資產質量穩定者，如農行、建行、工行、招行。

瑞銀指，注資好壞參半，正面影響是讓內銀維持派息比率，或者有能力在盈利溫和下跌時尚能維持每股派息穩定。難度在於內銀市帳率低於一倍的配股定價下限。

郵儲行交行農行最水緊 跟里昂一樣，瑞銀也覺得郵儲行、交行和農行會較早「抽水」，因為他們的普通股權一級資本比率緩衝有限，又估算要拉高普通股權一級資本一個百分點，郵儲行、交行及農行需分別集資860億元、900億元及2,210億元，H股股息率會減少0.6個百分點。

然而，由於內銀的中期息明年1月才發放，瑞銀仍認為，內銀在疲弱的宏觀經濟環境有防守性，把建行列為首選則基於其股息及攤薄風險較小。