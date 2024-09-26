新世界百貨轉賺1331萬
新世界百貨中國(00825)昨日收市後公布，截至6月底止年度，收益雖然跌8.37%至13.59億元，但由於其他收益增長，以及多項開支減少而幫助公司扭虧，由去年蝕2.82億元，變為賺1,331.4萬元，折合每股基本盈利0.8仙，不派末期息。公司股價昨日逆市跌2.74%至0.248元。
專櫃銷售佣金挫逾9%
主席鄭志剛於業績報告內表示，收益減少主因貨品銷售，即自營銷售及專櫃銷售佣金收入下跌。期內收益以租金為主，微升0.19%至5.84億元，佔43%，反觀佔32.1%的專櫃銷售佣金收入跌9.16%至4.35億元；佔23.7%的自營貨品銷售更挫近兩成至3.22億元。商品銷售毛利率升0.8個百分點至13.5%。
另外，其他收益淨額顯著增長4.15倍至1.87億元，主要來自終止確認租賃負債收益1.94億元（與若干百貨店縮減規模或關閉相關），以及終止確認使用權資產收益淨額1,620.7萬元。
其他經營開支淨額則大減29.7%至4.32億元，減少主要由於匯兌虧損淨額減少93.04%，以及賠償開支減少72.66%。
展望本年度，鄭表示，宏觀經濟和消費市場有波動和較大變數，公司將密切關注市況「線上線下並舉」，為顧客提供更豐富的商品選擇及消費體驗，進一步釋放消費需求。
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