新世界百貨轉賺1331萬

專櫃銷售佣金挫逾9%

主席鄭志剛於業績報告內表示，收益減少主因貨品銷售，即自營銷售及專櫃銷售佣金收入下跌。期內收益以租金為主，微升0.19%至5.84億元，佔43%，反觀佔32.1%的專櫃銷售佣金收入跌9.16%至4.35億元；佔23.7%的自營貨品銷售更挫近兩成至3.22億元。商品銷售毛利率升0.8個百分點至13.5%。