新創建全年多賺44%

消息指，新世界正考慮撤換現任行政總裁鄭志剛，改由首席營運總監、發展局前局長馬紹祥擔任，鄭志剛將轉任非執行副主席，而由他所主導的新世界「K11」品牌近期亦傳出裁員。

鄭志剛胞弟、新創建聯席行政總裁鄭志明無正面回應，形容相關問題敏感，相信在新世界今日業績會將「水落石出」；家族旗下的公司均獨立上市，因此各家族成員的分工清晰；家人間感情不錯，自己亦不時與兄長交流市場機遇。他又指，自己亦是一個打工仔，若「我做得唔好，換人好正常，做好件事很重要，要為公司及股東着想。」

保險業務溢利增54% 回看新創建業績，上財年收入跌2.58%至264.21億元；建築業務經營溢利跌5.43%至7.05億元，保險業務溢利升54.45%至9.64億元。前身是富通保險的周大福人壽，期內年化保費總額按年增長77%至45.5億元，內地旅客佔比近60%，遠高於疫情前，新業務價值（NBV）增長37%至12.3億元，但產品組合的轉變令新業務價值利潤率降8個百分點至27%。

鄭氏家族去年底放棄私有化新創建，聯席行政總裁何智恒指，經過早前以股代息等策略，目前集團的公眾持股由22.5%增至23.8%，但仍低於聯交所要求的25%；正考慮不同選項，有信心在今年底的期限前恢復市場流動性。

本港建築及地產行業表現疲弱，何智恒稱，6月底，政府項目比例已升至48%，未來會考慮參與更多政府項目；鄭志明補充，不論何種經濟周期，城市仍需要基建發展項目，所以不會「完全無工程可做」，而集團亦非完全依賴私人住宅市場。上財年新創建建築團獲授的新合約飆3.21倍至219億元，6月底在手合約總值約639億元，按年升13%。

計劃改名周大福創建 新創建日前向瑞士免稅店零售商Avolta出售免稅店業務Free Duty全部權益，何智恒說，雙方簽署保密協議，不能公開金額，但由於「所得款項不大」，不會派發特別股息，並會先用於減債；又指暫時未有進一步出售業務的計劃，強調任何資產置換的決定都以股東利益為依歸，一直視乎情況檢視及重組業務組合。

值得一提的是，新創建計劃改名為「周大福創建」，鄭志明稱，更名是跟隨周大福企業的思維，冀同系公司產生協同效應，惟現時正處於初步階段，旗下周大福人壽已率先與系內企業開展合作。

新創建又宣布，執行董事兼首席財務總監林戰的職務，下月開始調整為首席營運及財務總監。

新創建全年業績概覽