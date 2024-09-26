港新股籌509億全球第4

今年內新股集資排名

受惠今年全球第二大新股上周在港上市，本港新股集資額按年大增1.07倍至509億元，其集資排名已躋身第4。與此同時，內地智能人力資源公司MokaHR在香港設立地區總部，藉此拓展全球業務。

有會計師行維持香港全年新股上市80宗、集資600億至800億元的預測，而第四季仍有4至5宗集資5億美元或以上新股，全年有望能達預測上限，並企穩集資排名榜第4位。若今年美國聯儲局再減息一次，而中國經濟數據在最近推出經濟刺激措施後有更強的表現，將利好大型和超大型新股發行，對香港新股市場前景審慎樂觀。

華潤飲料通過上市聆訊 華潤飲料通過上市聆訊，之前有傳公司集資最多78億元。更新後招股文件顯示，該企今年首4個月收入按年增長5.33%至41.49億元人民幣，其中包裝飲用水產品收入按年升2.66%至37.2億元人民幣；整體純利按年升25.24%至4.46億元人民幣。

香港國際化的定位成為企業來港主因，MokaHR聯合創始人兼行政總裁李國興表示，香港是一個國際城市，也是連接內地和全球市場的重要樞紐，內地企業出海的理想跳板，而在港設點是公司邁向國際的重要一步。

證券業上半年多賺28% 至於本港金融市場重要一員的證券業方面，香港證監會公布，今年上半年持牌機構的淨盈利總額190.28億元，較去年下半年增長49.85%，較去年上半年增加28.75%。但持牌券商及提供孖展借貸的機構較去年下半年少24間或1.7%。

期內，本港證券業總收入1,101.34億元，較去年下半年減少0.53%，按年增加1.78%，而虛擬資產交易活動產生共7,700萬元的收入。活躍現金客戶達228.41萬，按半年及全年均升逾4%，保證金客戶數目則有266.97萬，半年增加4.13%，按年漲7.75%。證監會中介機構部執行董事葉志衡指，活躍現金及保證金客戶數目創歷史新高，印證投資活動仍然活躍。