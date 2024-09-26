產經

恒指升少截 北水兩日掟貨96億

港股昨日做好，成交增半成。（中新社圖片） 港股昨日做好，成交增半成。（中新社圖片）
港股昨日做好，成交增半成。（中新社圖片）
市場消化中央組合拳救市，恒生指數甫開市抽高591點，已見全日高位19,592點，未能突破今年5月的今年即市高位，其後升幅不斷縮窄，全日埋單只漲128點，科技指數更一度轉跌8點。不過，交投持續暢旺，全日成交按日增加5.13%至2,548.71億元，創兩年半以來最多，惟南下「北水」繼續沽貨，單日淨流走53.79億元，兩日累計淨賣出96.88億元。
恒生指數昨日升幅最多縮至72點，低見19,072點，收市報19,129點。科技指數亦開市即見全日高位4,063點，揚147點，低見3,907點，最終收市漲8點或0.22%，報3,924點；國企指數升51點或0.76%，報6,765點。
滙研看好港交所前景
內地股市做好，金融股普遍向上，中國平安(02318)揚3.84%，中國人壽(02628)升2.14%。事實上，雖然國壽與滙豐控股(00005)等是11隻盤中創下至少52周高位的藍籌，但這批藍籌有一半倒跌收場。早前調低恒指目標的滙豐環球研究則特別列出香港交易所(00388)是市場風險胃納回升的受惠股，港交所昨升1.46%。
藥明生物甩難 漲4%
大型科技股個別發展，小米集團(01810)逆市挫3.06%，是表現最差藍籌，阿里巴巴(09988)跌0.76%；美團(03690)發行兩筆優先票據淨籌24.88億美元，票面息為4.5厘及4.625厘，股價升1.07%，阿里健康(00241)飆5.65%，是表現最佳藍籌。
美國國會網站更新《生物安全法》修正案文件，文件顯示藥明生物(02269)已經從草案除名，帶挈盤中股價曾爆升10.41%，高見14.2元，最終收市升幅收窄至4.19%。至於仍在列的藥明康德(02359)，一度上升4.55%，其後倒跌，全日收挫2.27%。
摩根大通表示，港股周二上漲可能受到淡倉回補推動，港股沽空比率昨降至13.6%，較2016年以來平均水平低一個標準差，反映不少淡倉已被回補。基於上一輪升市最終回落，因此認為大規模配置會非常謹慎，尤其在美國大選之前，投資者目前非常關注實質性財政刺激措施，以及證明宏觀經濟增長企穩的數據。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc