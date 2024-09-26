恒指升少截 北水兩日掟貨96億

市場消化中央組合拳救市，恒生指數甫開市抽高591點，已見全日高位19,592點，未能突破今年5月的今年即市高位，其後升幅不斷縮窄，全日埋單只漲128點，科技指數更一度轉跌8點。不過，交投持續暢旺，全日成交按日增加5.13%至2,548.71億元，創兩年半以來最多，惟南下「北水」繼續沽貨，單日淨流走53.79億元，兩日累計淨賣出96.88億元。

恒生指數昨日升幅最多縮至72點，低見19,072點，收市報19,129點。科技指數亦開市即見全日高位4,063點，揚147點，低見3,907點，最終收市漲8點或0.22%，報3,924點；國企指數升51點或0.76%，報6,765點。

摩根大通表示，港股周二上漲可能受到淡倉回補推動，港股沽空比率昨降至13.6%，較2016年以來平均水平低一個標準差，反映不少淡倉已被回補。基於上一輪升市最終回落，因此認為大規模配置會非常謹慎，尤其在美國大選之前，投資者目前非常關注實質性財政刺激措施，以及證明宏觀經濟增長企穩的數據。